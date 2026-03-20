Nicușor Dan: România se alătură țărilor pregătite să contribuie la securizarea strâmtorii Ormuz

România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”, arată președintele.

Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia au condamnat atacurile Iranului asupra navelor comerciale și asupra infrastructurii civile din Golf.

Semnatarii au cerut Iranului să înceteze imediat minarea, atacurile cu drone și rachete și blocarea de facto a strâmtorii. Au invocat Rezoluția ONU 2817, care califică perturbarea lanțurilor globale de aprovizionare cu energie drept amenințare la adresa păcii internaționale.

Statele semnatare se declară pregătite să contribuie la asigurarea trecerii în siguranță a navelor prin strâmtoare.

Declarația Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei

„Ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la escaladarea conflictului. Solicităm Iranului să înceteze imediat amenințările, minarea, atacurile cu drone și rachete. Iranul trebuie să respecte Rezoluția 2817 a Consiliului de Securitate al ONU.

„Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui la eforturile adecvate pentru a asigura trecerea în siguranță prin strâmtoare. Salutăm angajamentul națiunilor care se implică în planificarea pregătitoare.

Salutăm decizia Agenției Internaționale pentru Energie de a autoriza o eliberare coordonată a rezervelor strategice de petrol. Vom lua alte măsuri pentru a stabiliza piețele energetice, inclusiv colaborarea cu anumite țări producătoare pentru a crește producția.

De asemenea, vom depune eforturi pentru a oferi sprijin țărilor cele mai afectate, inclusiv prin intermediul Organizației Națiunilor Unite și al instituțiilor financiare internaționale.

Securitatea maritimă și libertatea de navigație sunt în beneficiul tuturor țărilor. Facem apel la toate statele să respecte dreptul internațional și să susțină principiile fundamentale ale prosperității și securității internaționale”, au arătat semnatarii.