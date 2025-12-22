Nicușor Dan se întâlnește astăzi, la Cotroceni, cu magistrații care doresc să vorbească public despre problemele din Justiție

Luni, începând cu ora 10:00, președintele Nicușor Dan îi așteaptă pentru discuții, la Cotroceni, pe magistrații care doresc să își asume public mesajele pe care doresc să le transmită în legătură cu problemele din justiție.

Anunțul vine după ce duminică, șeful statului a avut o declarație de presă despre pregătirile privind întâlnirea cu magistrații. Nicușor Dan a spus că în ciuda interesului arătat pentru întâlnire, foarte puțini magistrați au decis să confirme participarea – aproximativ 20 în nume personal şi tot atâţia din partea unor organizaţii.

Mesaje de intimidare

Șeful statului a subliniat că au existat mesaje de intimidare, iar cei mai mulți au cerut să fie luați din benzinării, „ca să nu se vadă că intră în Palatul Cotroceni”.

„Mulți dintre cei care ne-au scris, au solicitat să ne întâlnim, dar nu în 22 decembrie, tocmai pentru că există o teamă că participarea la o astfel de întâlnire o să aibă repercusiuni. Și am ajuns inclusiv la propuneri nepotrivite, să vină pe rând, să stea în diferite săli pe aici, ca să nu se intersecteze, sau chiar colegi de-ai mei să-i preia din benzinării din București ca să nu se vadă că intră în Palatul Cotroceni. Totuși, e o chestiune foarte serioasă, nu vorbim de rețele de trafic de persoane sau cine știu eu ce, vorbim de a treia putere în statul ăsta”, a spus Nicușor Dan duminică.

„Prin urmare, am decis că mâine (astăzi – n.r.), la ora 10.00, vom face o discuţie publică cu cei care doresc, să spunem, public, să transmită un mesaj. Iar toate discuţiile private în regim de confidenţialitate vor fi reprogramate. Tot cei care solicită o întâlnire în regim de confidenţialitate cu noi o vor avea, dar nu mâine”, a completat, duminică, preşedintele.

Nicușor Dan vrea referendum în rândul magistraților

Tot în cadrul declarației de presă de duminică, șeful statului a anunțat că va organiza un referendum în rândul magistraților, în luna ianuarie, pentru a afla dacă CSM acționează în interes public sau în interiorul unui bresle.

„Dacă magistrații vor decide că CSM acționează în interes public, vom continua discuțiile legislative și tot ceea ce am planificat. Dar dacă, însă, magistrații în majoritatea lor, vor spune că Consiliul Superior al Magistraturii nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci Consiliul Superior al Magistraturii va pleca de urgență”, a spus președintele.

Reacția Secției de judecători a CSM

Duminică seara, secția de judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a reacționat la afirmațiile lui Nicușor Dan și a subliniat că exercitarea atribuțiilor constituționale trebuie să respecte strict principiul separației și echilibrului puterilor în stat.

CSM precizează că referendumul propus de Președinte nu este prevăzut de lege pentru profesia de judecător, care are reglementare constituțională și legală specială. În calitatea sa de garant al independenței justiției, CSM își exercită atribuțiile în mod autonom și nu va tolera nicio formă de ingerință, directă sau indirectă, în activitatea instanțelor.

Fost președinte al CCR: Referendum pe profesii nu există în România și nu poate fi organizat legal

Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a afirmat duminică, la Digi24, că ideea unui referendum care să vizeze o anumită profesie, precum cea a judecătorilor, nu are niciun temei constituțional sau legal în România și nu poate fi pusă în practică, indiferent de forma în care ar fi gândită de Administrația Prezidențială.

„Deci nu avem, spre regretul președintelui probabil, referendum pe meserii. Nu avem așa ceva în România. Nu știu cum au gândit cei de la Cotroceni să facă acest referendum, dar nu este posibil, n-au cum”, a declarat fostul președinte al CCR.