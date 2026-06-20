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Nicușor Dan și Recep Tayyip Erdoğan participă la ceremonia de acordare a pavilionului navei „Contraamiral August Roman”

Președintele României, Nicușor Dan, participă la Istanbul, alături de președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, la ceremonia de acordare a pavilionului pentru nava din clasa HISAR „Contraamiral August Roman”.
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Andrei Rachieru
20 iun. 2026, 14:19, Politic
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Update

Membrii echipajului corvetei au depus jurământul.

Știrea inițială:

În discursul său, șeful statului român a subliniat importanța momentului pentru Forțele Navale Române și cooperarea bilaterală în domeniul apărării.

„Este o mare onoare să fiu astăzi la Istanbul, împreună cu înalții reprezentanți ai celor două state”, a declarat președintele.

Acesta a evidențiat rolul noii nave în cadrul angajamentelor NATO.

„Prin intrarea în serviciu a corvetei „Contraamiral August Roman”, această navă va aduce o contribuție importantă a României la securitatea regională și la îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul Alianței Nord-Atlantice.”

Referindu-se la parteneriatul bilateral, el a precizat: „Parteneriatul între Turcia și România este un parteneriat solid. Trăim momente internaționale tensionate în care securitatea devine extrem de importantă și vă mulțumesc pentru cooperarea noastră în domeniul apărării.”

Șeful statului a menționat și colaborarea regională: „Vreau să menționez operațiunile comune desfășurate împreună cu Turcia și Bulgaria în Marea Neagră și participarea Turciei la misiunile de poliție aeriană în România.”

În final, acesta a transmis un mesaj de consolidare a cooperării economice și militare: „Există oportunități importante de producție militară comună între Turcia și România și îmi doresc ca vizita dumneavoastră viitoare în România să materializeze aceste oportunități.”

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