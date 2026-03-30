Nicușor Dan spune că măsurile pregătite de Guvern vor duce la o scădere „sensibilă” a prețului carburanților

Întrebat dacă, pe lângă reducerea accizei, ar trebui scăzut și TVA, șeful statului a spus că pentru populație contează efectul final în preț.

„Aici e o chestiune extrem de tehnică, care nu cred că interesează oamenii. Că scade acciza sau TVA-ul, important este care este impactul pe preț. Deci asta e indiferent, scade acciza, scade TVA-ul, nu e decât o diferență foarte, foarte tehnică, n-are rost să discutăm de ea acum”, a spus Nicușor Dan.

Reducerea pregătită de Guvern ar urma să fie resimțită

„Nu vreau eu să dau speranțe să vorbesc în numele Guvernului, dar, așa cum cred că se profilează lucrurile, o să fie o scădere, o să fie sensibilă”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a subliniat că evoluția internațională a cotației petrolului rămâne principalul factor care poate influența prețurile la pompă în perioada următoare.

„Haideți deocamdată să ne raportăm la prețul petrolului de azi și la măsurile pe care Guvernul le va lua în această săptămână. Care, așa cum am spus, dacă discuțiile la care am participat cu ei se concretizează, vor duce la o scădere care se va simți”, a declarat președintele.

El a adăugat că evoluțiile de pe piața globală nu pot fi anticipate cu exactitate.

Întrebat de ce Executivul nu a adoptat mai rapid măsuri suplimentare pentru ieftinirea carburanților, președintele a spus că deja a fost luată o primă decizie, iar o alta este probabilă în această săptămână.

„A fost o măsură care a fost deja luată, va mai fi una foarte probabil care va fi luată săptămâna asta. Au fost și discuții cu actorii importanți din piață, a fost și o urmărire a modului în care piața funcționează în condițiile astea de șoc”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a respins ideea că Guvernul ar fi reacționat lent.

„Eu nu cred că ritmul în care guvernul a acționat nu a fost unul bun.. Adică eu cred că a răspuns acestei crize”, a afirmat președintele.