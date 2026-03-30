Nicușor Dan spune că măsurile pregătite de Guvern vor duce la o scădere „sensibilă” a prețului carburanților

Președintele Nicușor Dan a declarat luni că măsurile discutate la nivelul Guvernului pentru reducerea prețului carburanților ar urma să producă o scădere „sensibilă”, care să fie resimțită de populație.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
30 mart. 2026, 20:40, Politic

Întrebat dacă, pe lângă reducerea accizei, ar trebui scăzut și TVA, șeful statului a spus că pentru populație contează efectul final în preț.

„Aici e o chestiune extrem de tehnică, care nu cred că interesează oamenii. Că scade acciza sau TVA-ul, important este care este impactul pe preț. Deci asta e indiferent, scade acciza, scade TVA-ul, nu e decât o diferență foarte, foarte tehnică, n-are rost să discutăm de ea acum”, a spus Nicușor Dan.

Reducerea pregătită de Guvern ar urma să fie resimțită

„Nu vreau eu să dau speranțe să vorbesc în numele Guvernului, dar, așa cum cred că se profilează lucrurile, o să fie o scădere, o să fie sensibilă”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a subliniat că evoluția internațională a cotației petrolului rămâne principalul factor care poate influența prețurile la pompă în perioada următoare.

„Haideți deocamdată să ne raportăm la prețul petrolului de azi și la măsurile pe care Guvernul le va lua în această săptămână. Care, așa cum am spus, dacă discuțiile la care am participat cu ei se concretizează, vor duce la o scădere care se va simți”, a declarat președintele.

El a adăugat că evoluțiile de pe piața globală nu pot fi anticipate cu exactitate.

Întrebat de ce Executivul nu a adoptat mai rapid măsuri suplimentare pentru ieftinirea carburanților, președintele a spus că deja a fost luată o primă decizie, iar o alta este probabilă în această săptămână.

„A fost o măsură care a fost deja luată, va mai fi una foarte probabil care va fi luată săptămâna asta. Au fost și discuții cu actorii importanți din piață, a fost și o urmărire a modului în care piața funcționează în condițiile astea de șoc”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a respins ideea că Guvernul ar fi reacționat lent.

„Eu nu cred că ritmul în care guvernul a acționat nu a fost unul bun.. Adică eu cred că a răspuns acestei crize”, a afirmat președintele.

Recomandarea video

BREAKING Coaliția de guvernare a prelungit cu trei luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază
G4Media
O treime dintre elevii români au picat simularea Evaluării Naționale 2026. Ce probă le-a dat cele mai mari bătăi de cap
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de metri pătrați
Cancan
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport
Ilie Bolojan taie accizele: „Motorina reprezintă peste 70% din consum, începem cu ea!”
Libertatea
Nu există a doua șansă pentru ele! Cele 3 zodii care iubesc total, dar nu iartă niciodată trădarea
CSID
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public. Cine poate beneficia de acești bani
Promotor