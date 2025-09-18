Noul ambasador al Chinei a fost primit de fostul premier Adrian Năstase la sediul Fundației Europene „Titulescu”

Fostul premier Adrian Năstase l-a primit la sediul Fundației Europene „Titulescu” pe noul ambasador al Chinei, Chen Feng.

Întâlnirea s-a produs în calitatea lui Adrian Năstase de președinte al Fundației Europene „Titulescu” și de „vechi prieten al Chinei”, după cum se caracterizează acesta.

Portalul oficial al Ambasadei Chinei în România subliniază: „Cei doi au discutat subiecte legate de dezvoltarea relațiilor bilaterale și sunt dispuși să promoveze, prin eforturile comune, prietenia tradițională dintre China și România”.

Într-un interviu recent, Adrian Năstase a remarcat evoluția Chinei de la o țară săracă la o țară prosperă

În replică, Adrian Năstase a scris pe site-ul personal: „M-am bucurat să-l primesc, ieri, pe noul ambasador al Chinei, domnul Chen Feng, la sediul Fundatiei Europene „Titulescu”. Am discutat despre recenta mea vizită la Beijing, despre istoria relatiilor româno-chineze dar si despre situația internațională”.

De altfel, „vechiul prieten al Chinei” a insistat în repetate rânduri despre importanța crucială a relațiilor apropiate a celor două țări.

Într-un recent interviu acordat redacției în limba română a postului national de televiziune de la Beijing, fostul premier a remarcat „felul în care China a reușit să-și dezvolte tehnologia, să evolueze economia, toate lucurile acestea transformând, de fapt, o țară care a avut mari probleme de sărăcie, mari probleme în relațiile cu alte țări – așa cum a fost la un moment dat relația cu Japonia – și iată că a reușit să dezvolte cu o viteză extraordinară și economia, dar și prosperitatea pentru fiecare cetățean”.

La începutul acestei luni, Adrian Năstase a fost invitat de către președintele Xi Jinping la Beijing, pentru a lua parte la evenimentul de celebrare a 80 de ani de la Victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în al Doilea Război Mondial.