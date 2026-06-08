„Nu aveți cum să-mi explicați asta”. Ciprian Ciucu îl pune la zid pe Eugen Tomac

Ciprian Ciucu a lansat luni un atac la adresa premierului desemnat Eugen Tomac, pe Facebook, în care susține că propunerile de miniștri prezentate în cadrul consultărilor cu partidele sunt „cusute cu ață alb-fosforescentă” și ridică „semne de întrebare destul de mari”.

Ciucu afirmă că nu crede explicația potrivit căreia prima întâlnire a lui Tomac a fost cu PNL și sugerează că au existat discuții anterioare cu PSD.

„Ne-ați spus astăzi că ați ținut să vă întâlniți prima dată cu PNL, apoi cu PSD. Eu nu cred acest lucru; adică eu cred că ați avut întâlniri prealabile, ascunse și neasumate cu PSD. De ce spun acest lucru? Nu am cum să nu observ că ministerele asumate până acum de către PSD reflectă propuneri fix ale PSD: dl. Istudor la Agricultură, dl. Masala la Transporturi… Dar fisa mi-a picat atunci când ne-ați spus despre dl. Ionaș la M. Dezvoltării. Nu aveți cum să-mi explicați prin ce proces decizional ați ajuns la dl. Ionaș, altul decât că vi l-a dat PSD. N-ai cum! Pare că le protejați interesele și le-ați pus ministerele pe care le vor ei la adăpost.

„Fix scenariul Cioloș”

Ciucu susține că pe lista prezentată de premierul desemnat se regăsesc și „membri ai PNL. Fără funcții mari, dar cu istorie lungă în PNL. Fără sprijinul nostru, sunt acolo la inițiativa dvs. Acum este vorba despre cele două doamne dar vor mai fi și alții. Și v-am spus chiar astăzi ce se va întâmpla: cum PSD are bani și plătește presa mult, va împinge narativul că guvernul dvs. este guvernul PNL și USR. Se vor folosi de două, trei, patru nume cu o istorie în PNL și ne va pune guvernul dvs. în brațe, fără ca noi să fim parte a procesului prin care ați fost desemnat să faceți guvernul. Fix scenariul Cioloș! PSD vă va ataca, iar noi, mai cu bun simț, nu vă vom ataca. Am mai văzut filmul acesta.”.

Liderul liberal a invocat și un al treilea motiv de nemulțumire, referitor la scenariul în care un alt premier „tehnic”ar putea fi desemnat în cazul în care Tomac nu reușește să obțină susținerea necesară pentru formarea Guvernului.

„Asta îmi arată o strategie clar asumată, concepută special pentru a exonera PSD de orice răspundere. Cu toată stima pe care v-o port, cu toată admirația pe care o am pentru domnii Papahagi, Burnete, Niculescu… Vă rog, aveți decența și nu ne luați de proști. PSD a făcut deja această greșeală! Arătați-ne un minim de respect și nu ne insultați inteligența”.

La finalul mesajului, acesta a susținut că relația dintre cei doi ar fi impus o discuție deschisă despre constrângeri și limite.

„Dar nu așa, pentru că nu așa se câștigă încrederea. Încrederea se câștigă spunând adevărul, discutând deschis. Am avertizat din timp că nu vom accepta tehnicieni roșii, deci… nu trebuia”.