O curte federală de apel a decis vineri că președintele Donald Trump nu avea dreptul legal să impună tarife comerciale extinse, însă măsurile rămân în vigoare temporar.
O curte federală de apel consideră neconstituționale tarifele extinse impuse de Trump, dar rămân în vigoare
Petre Apostol
30 aug. 2025, 01:50, Economic

Curtea de Apel a Circuitului Federal a stabilit că Trump nu avea autoritatea de a declara stări de urgență națională și de a aplica taxe la importuri pentru aproape toate țările lumii, confirmând în mare parte o hotărâre anterioară din mai a unei instanțe federale specializate în comerț din New York, potrivit AP.

Totuși, instanța a anulat partea deciziei care ar fi trebuit să elimine imediat tarifele, oferind administrației Trump timp pentru a face apel la Curtea Supremă.

Decizia complică planurile lui Trump de a transforma complet politica comercială americană, unilateral. Deși există alte legi prin care președintele poate impune taxe la import, acestea ar restrânge viteza și amploarea măsurilor.

Tarifele implementate până acum și modul imprevizibil în care au fost aplicate au afectat piețele globale, au tensionat relațiile cu partenerii și aliații SUA și au generat temeri privind creșterea prețurilor și încetinirea economiei.