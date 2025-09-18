Prima pagină » Politic » Oana Clara Gheorghiu, director al Autorității de Management al Calității în Sănătate

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat desemnarea Oanei Clara Gheorghiu pentru un nou mandat de cinci ani ca reprezentant al Administrației Prezidențiale în Colegiul director al ANMCS.
18 sept. 2025, 20:26

Administrația Prezidențială a anunțat că, Nicușor Dan, a aprobat desemnarea Oanei Clara Gheorghiu în calitate de reprezentant al Președinției în Colegiul director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS), conform prevederilor Legii nr. 185/2017.

Mandatul acesteia se va întinde pe o perioadă de cinci ani.

Oana Clara Gheorghiu, vicepreședinte al Asociației „Dăruiește Viață”, este o personalitate marcantă a societății civile și coinițiatoare a unor proiecte medicale majore: construcția primului Spital de Oncologie și Radioterapie Pediatrică din România, în cadrul Spitalului Marie Curie din București, renovarea secțiilor de oncologie pentru adulți și copii în mai multe spitale din țară, precum și realizarea primului laborator de diagnosticare profundă a cancerului limfatic, la Timișoara.

De asemenea, a coordonat dotarea spitalelor din România cu echipamente și medicamente esențiale.

Numirea confirmă implicarea continuă a Oanei Clara Gheorghiu în proiecte dedicate îmbunătățirii calității serviciilor medicale din România.