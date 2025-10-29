Dominic Fritz, despre Oana Gheorghiu: A demonstrat că știe să adune energiile oamenilor

Întrebat, miercuri seara, la Antena 1, ce părere are despre nominalizarea ca vicepremier a Oanei Gheorghiu, Dominic Fritz, președintele USR, a spus că „e o alegere foarte bună”.

„Oana Gheorghiu a demonstrat tocmai că știe să adune încrederea oamenilor, energia oamenilor, resursele bune din societate cu ceea ce a făcut, de exemplu, cu Dăruiește Viața. Și dacă-mi permiteți, eu cred că este un semnal extrem de prost pentru toți cei care cred în libertatea exprimării în această țară, să începem acum să vrem să excludem oameni din viața politică pentru niște opinii perfect legitime pe care le-au spus în trecut, la fel cum relația noastră cu Statele Unite trebuie să fie una de respect, dar nu una de subordonare totală și de obediență anticipativă”, a spus Fritz.

Despre cuvintele dure scrise pe Facebook de Oana Gheorghiu la adresa președintelui SUA, Donald Trump, Fritz a spus că „au fost cuvintele unui cetățean și orice cetățean în această țară poate, față de oricare lider pe această lume, fie din România, fie din cea mai puternică țară, să folosească orice cuvinte vrea el, că asta garantează Constituția noastră. Și Oana Gheorghiu acum nu se duce acolo ca să reprezinte România în relația cu Statele Unite, ci va avea felia ei”.

„De aceea, încă o dată, mi se pare nu doar o alegere bună, ci și un semnal important că totuși în această țară încă poți să spui ce gândești”, mai spune liderul USR.

Oana Gheorghiu l-a criticat pe Donald Trump în trecut

Cea care urmează să ocupe una dintre cele mai importante funcţii din Executiv îl numea, în februarie 2025, „golan” pe preşedintele Statelor Unite, Donald Trump.

„Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunși la Casa Albă, tratează un om”, scria Oana Gheorghiu, în februarie 2025, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Președintele Nicușor Dan a semnat, miercuri, decretul de numire în funcția de viceprim-ministru Oanei Clara Gheorghiu, în ciuda solicitărilor PSD de a respinge această nominalizare.

Decretul a fost trimis miercuri după-amiază la Monitorul Oficial și va fi publicat joi, 30 octombrie.

Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc joi, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni. La ceremonie va participa și premierul Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, pentru funcția de viceprim-ministru al Guvernului. Gheorghiu este recunoscută pentru implicarea sa în construirea primului spital pentru copii cu cancer din România.

„Pentru a evita să compromitem relația cu SUA şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier”, a spus, marți seara, Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD.