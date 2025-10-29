Prima reacție a Oanei Gheorghiu după scandalul postărilor despre Trump: „Privind înapoi, nu aș mai scrie în aceiași termeni”

„Nimic din ceea ce am scris pe pagina mea personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României. Toate comentariile și postările mele au reprezentat opiniile personale ale unui cetățean român, membru al societății civile, care s-a exprimat pe contul său de social media, în anumite situații, în virtutea dreptului său la liberă exprimare”, subliniază Gheorghiu.

Ea explică faptul că postarea care a stârnit reacții „a fost făcută într-un context emoțional foarte încărcat”, după o întâlnire din februarie, în Biroul Oval, a lui Donald Trump cu președintele Volodimir Zelenski, eveniment care „a avut un impact direct asupra modului în care a fost formulată”.

„Desigur, privind înapoi, nu aș mai scrie în aceiași termeni, chiar și fără să fiu numită într-o funcție publică”, adaugă aceasta.

Gheorghiu își reafirmă sprijinul pentru relația cu Washingtonul: „Dincolo de emoțiile de moment, rămâne respectul meu profund pentru Statele Unite ale Americii, recunoștința pentru contribuția pe care SUA au avut-o constant la securitatea euro-atlantică și încrederea în parteneriatul strategic dintre România și SUA. Dacă voi fi numită în funcția de vicepremier, voi susține și voi reprezenta cu loialitate poziția Guvernului României în relația cu SUA și cu Administrația Trump.”

Context

Premierul Ilie Bolojan a înaintat Administrației Prezidențiale propunerea ca Oana Gheorghiu să ocupe postul de vicepremier rămas vacant după demisia lui Dragoș Anastasiu. Informația a fost anunțată marți, 28 octombrie, și confirmată de mai multe instituții

Propunerea a generat reacții politice imediate. Sorin Grindeanu, președinte interimar al PSD, i-a cerut premierului să retragă nominalizarea, invocând riscul afectării relației cu Statele Unite în urma unor poziții anterioare ale Oanei Gheorghiu.

Nominalizarea urmează să fie analizată de Președintele României, Nicușor Dan, care trebuie să emită decretul de numire, potrivit procedurii constituționale