Oana Ţoiu de Ziua Diplomaţiei Române: Mai mult decât o sărbătoare, o misiune asumată

Cu ocazia Zilei Diplomaţiei Române, ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a transmis un mesaj în care a evidenţiat importanţa diplomaţiei ca instrument proactiv şi strategic pentru apărarea intereselor naţionale ale României într-un context global marcat de crize şi reconfigurări geopolitice.

„Diplomaţia românească este despre a construi meticulos soluţii şi despre a face ca vocea României să conteze pe scena internaţională”, a declarat şefa diplomaţiei.

Ea a amintit realizările recente, precum consolidarea parteneriatelor strategice, sprijinirea integrării europene a Republicii Moldova şi Ucrainei, întărirea posturii aliate pe Flancul Estic al NATO şi avansarea pe drumul aderării la OCDE.

Totodată, Oana Ţoiu a subliniat rolul românilor din diaspora, pe care i-a numit parte esenţială a identităţii şi viitorului României: „Românii din diaspora nu sunt acolo, iar noi aici. Ei sunt parte esenţială a ceea ce România este şi poate deveni.”

Ministrul a pledat pentru o diplomaţie „ambiţioasă şi eficientă”, bazată pe transparenţă, prezenţă şi inovare, dar şi pentru folosirea la maximum a influenţei României în cadrul Uniunii Europene.

„Este momentul să ne apărăm interesele fără scuze şi să ne folosim puterea de a şasea ţară ca mărime din UE pentru a ajunge în top 10 economii europene”, a adăugat ea.

În final, Oana Ţoiu a transmis mulţumiri corpului diplomatic şi consular pentru devotamentul şi profesionalismul cu care reprezintă România în lume: „Munca noastră este să ne asigurăm că România beneficiază de încrederea şi sprijinul aliaţilor şi partenerilor săi. La mulţi ani Diplomaţiei Române şi Corpului Diplomatic!”