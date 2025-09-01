Prima pagină » Politic » Oana Ţoiu de Ziua Diplomaţiei Române: Mai mult decât o sărbătoare, o misiune asumată

Oana Ţoiu de Ziua Diplomaţiei Române: Mai mult decât o sărbătoare, o misiune asumată

Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Diplomaţiei Române, subliniind rolul strategic al diplomaţiei în consolidarea poziţiei României în lume şi în sprijinirea românilor din diaspora.
Oana Ţoiu de Ziua Diplomaţiei Române: Mai mult decât o sărbătoare, o misiune asumată
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax foto
Rareș Mustață
01 sept. 2025, 21:29, Politic

Cu ocazia Zilei Diplomaţiei Române, ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, a transmis un mesaj în care a evidenţiat importanţa diplomaţiei ca instrument proactiv şi strategic pentru apărarea intereselor naţionale ale României într-un context global marcat de crize şi reconfigurări geopolitice.

„Diplomaţia românească este despre a construi meticulos soluţii şi despre a face ca vocea României să conteze pe scena internaţională”, a declarat şefa diplomaţiei.

Ea a amintit realizările recente, precum consolidarea parteneriatelor strategice, sprijinirea integrării europene a Republicii Moldova şi Ucrainei, întărirea posturii aliate pe Flancul Estic al NATO şi avansarea pe drumul aderării la OCDE.

Totodată, Oana Ţoiu a subliniat rolul românilor din diaspora, pe care i-a numit parte esenţială a identităţii şi viitorului României: „Românii din diaspora nu sunt acolo, iar noi aici. Ei sunt parte esenţială a ceea ce România este şi poate deveni.”

Ministrul a pledat pentru o diplomaţie „ambiţioasă şi eficientă”, bazată pe transparenţă, prezenţă şi inovare, dar şi pentru folosirea la maximum a influenţei României în cadrul Uniunii Europene.

„Este momentul să ne apărăm interesele fără scuze şi să ne folosim puterea de a şasea ţară ca mărime din UE pentru a ajunge în top 10 economii europene”, a adăugat ea.

În final, Oana Ţoiu a transmis mulţumiri corpului diplomatic şi consular pentru devotamentul şi profesionalismul cu care reprezintă România în lume: „Munca noastră este să ne asigurăm că România beneficiază de încrederea şi sprijinul aliaţilor şi partenerilor săi. La mulţi ani Diplomaţiei Române şi Corpului Diplomatic!”