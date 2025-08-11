Oana Ţoiu: România susţine o soluţie bazată pe respectarea deplină a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a Ucrainei

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat în cadrul videoconferinţei informale a miniştrilor Afacerilor Externe că România susţine o soluţie care să mențină „respectarea deplină a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a Ucrainei, cu Ucraina implicată pe deplin în negocieri – nimic despre Ucraina fără Ucraina”.

Potrivit acesteia, „orice înţelegere ar trebui să fie însoţită de garanţii solide de securitate pentru a preveni o nouă agresiune. Aceste garanţii ar trebui să fie complementare măsurilor de descurajare şi apărare pentru Flancul Estic şi să includă prevederi specifice pentru Marea Neagră”.

Oana Ţoiu a mai declarat că, în urma vizitei la Kiev, a observat determinarea autorităţilor şi a populaţiei din Ucraina în direcţia păcii.

„Vizita mea recentă la Kiev a confirmat încă o dată că Ucraina, conducătorii săi şi poporul său sunt dedicaţi păcii. România împărtăşeşte acest scop, atât ca vecin, cât şi ca membru al UE, iar eu am reiterat acest lucru azi la reuniunea FAC”, a scris ministra pe platforma X.

De asemenea, ea a mai spus că iniţiativa Statelor Unite şi a preşedintelui Donald Trump pentru obţinerea unei păci juste şi durabile în Ucraina se bazează pe influenţa semnificativă a Statelor Unite.

„Am subliniat că România susţine o soluţie bazată pe respectarea deplină a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a Ucrainei, cu Ucraina implicată pe deplin în negocieri – nimic despre Ucraina fără Ucraina. Pentru ca pacea să fie reală, trebuie să fie de lungă durată, iar acest lucru se poate întâmpla doar prin participarea şi voinţa cetăţenilor. Orice înţelegere ar trebui să fie însoţită de garanţii solide de securitate pentru a preveni o nouă agresiune. Aceste garanţii ar trebui să fie complementare măsurilor de descurajare şi apărare pentru Flancul Estic şi să includă prevederi specifice pentru Marea Neagră”, a precizat Oana Țoiu.