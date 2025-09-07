Palatul Cotroceni va fi iluminat în roșu, duminică seara

În semn de solidaritate cu cei diagnosticați cu această afecțiune, atât din România, cât şi din întreaga lume, Palatul Cotroceni va fi iluminat în roșu astăzi, începând cu ora 20:30, anunță Administrația Prezidențială.

Tema din acest an, Family: the heart of care, subliniază rolul esențial al familiei în viața persoanelor cu distrofie musculară Duchenne și Becker, un sprijin zilnic, emoțional fizic, care transformă lupta cu o boală rară într-un efort comun de speranță și reziliență.

Demersul constituie un îndemn la cooperare îndreptat către decidenți şi societatea civilă, comunitatea medicală şi științifică, în scopul îmbunătățirii calității vieții copiilor care suferă de Distrofie Musculară Duchenne, prin asigurarea accesului echitabil la diagnosticare precoce, tratamente de calitate şi servicii de reabilitare, precum și la diverse activități de socializare și integrare în comunitate.