Parlamentul European pregătește un nou mecanism de protecție civilă. Ce măsuri sunt propuse pentru pacienți și persoanele vulnerabile

Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a anunțat că mai multe dintre propunerile sale au fost incluse în textul adoptat, printre acestea numărându-se transferul rapid al pacienților între state, protecția persoanelor vulnerabile și pregătirea populației pentru dezastre.
Printre măsurile susținute de Victor Negrescu se numără îmbunătățirea transferului pacienților între statele membre atunci când sistemele naționale de sănătate sunt suprasolicitate.
Propunerea vizează coordonarea transportului medical, dezvoltarea huburilor de evacuare medicală și asigurarea continuității tratamentului pentru pacienții transferați.
Inițiativa urmărește, de asemenea, sprijinirea echipelor medicale care intervin în alte state și consolidarea cooperării dintre centrele medicale specializate din Europa.
Un alt obiectiv este reducerea diferențelor dintre regiunile europene în ceea ce privește capacitatea de răspuns la dezastre și urgențe sanitare. O atenție specială ar urma să fie acordată zonelor izolate, regiunilor cu resurse limitate și celor aflate în apropierea zonelor de conflict.
Măsurile propuse vizează și protejarea copiilor, persoanelor vârstnice și persoanelor cu dizabilități. Acestea includ sisteme accesibile de avertizare, evacuare și adăpostire, adaptate nevoilor persoanelor vulnerabile.
Potrivit eurodeputatului, pregătirea pentru situații de urgență ar trebui să înceapă din școală și din comunitate, prin introducerea educației privind riscurile și dezastrele.
Propunerile susținute de Victor Negrescu includ și măsuri pentru combaterea deficitului de personal medical în statele membre ale Uniunii Europene.