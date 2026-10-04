Prima pagină » Politic » Parlamentul European pregătește un nou mecanism de protecție civilă. Ce măsuri sunt propuse pentru pacienți și persoanele vulnerabile

Parlamentul European pregătește un nou mecanism de protecție civilă. Ce măsuri sunt propuse pentru pacienți și persoanele vulnerabile

Comisia pentru Sănătate Publică din Parlamentul European a votat noul Mecanism de Protecție Civilă al Uniunii Europene, care urmărește consolidarea capacității de intervenție în situații de criză.
Parlamentul European pregătește un nou mecanism de protecție civilă. Ce măsuri sunt propuse pentru pacienți și persoanele vulnerabile
Sursă foto: Facebook / Victor Negrescu
Gabriel Pecheanu
04 oct. 2026, 13:48, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a anunțat că mai multe dintre propunerile sale au fost incluse în textul adoptat, printre acestea numărându-se transferul rapid al pacienților între state, protecția persoanelor vulnerabile și pregătirea populației pentru dezastre.

Pacienții ar putea fi transferați mai rapid între statele UE

Printre măsurile susținute de Victor Negrescu se numără îmbunătățirea transferului pacienților între statele membre atunci când sistemele naționale de sănătate sunt suprasolicitate.

Propunerea vizează coordonarea transportului medical, dezvoltarea huburilor de evacuare medicală și asigurarea continuității tratamentului pentru pacienții transferați.

Inițiativa urmărește, de asemenea, sprijinirea echipelor medicale care intervin în alte state și consolidarea cooperării dintre centrele medicale specializate din Europa.

Protecție pentru copii, vârstnici și persoanele cu dizabilități

Un alt obiectiv este reducerea diferențelor dintre regiunile europene în ceea ce privește capacitatea de răspuns la dezastre și urgențe sanitare. O atenție specială ar urma să fie acordată zonelor izolate, regiunilor cu resurse limitate și celor aflate în apropierea zonelor de conflict.

Măsurile propuse vizează și protejarea copiilor, persoanelor vârstnice și persoanelor cu dizabilități. Acestea includ sisteme accesibile de avertizare, evacuare și adăpostire, adaptate nevoilor persoanelor vulnerabile.

Potrivit eurodeputatului, pregătirea pentru situații de urgență ar trebui să înceapă din școală și din comunitate, prin introducerea educației privind riscurile și dezastrele.

Măsuri pentru deficitul de personal medical

Propunerile susținute de Victor Negrescu includ și măsuri pentru combaterea deficitului de personal medical în statele membre ale Uniunii Europene.

„Aceste măsuri pot face diferența pentru un pacient care are nevoie de un transfer urgent, pentru o comunitate ale cărei servicii de urgență sunt depășite sau pentru un copil, o persoană în vârstă ori o persoană cu dizabilități care nu trebuie lăsată în urmă într-o situație de criză.
Pandemia, incendiile, inundațiile și războiul de la granița Uniunii Europene ne-au demonstrat că nicio țară nu poate răspunde singură tuturor crizelor.
De aceea, am insistat ca noul mecanism european să nu însemne doar proceduri și coordonare pe hârtie. Trebuie să însemne capacitate reală de intervenție, solidaritate între state și ajutor care ajunge rapid la oameni atunci când fiecare minut contează”, încheie Negrescu.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Momentul șocant care l-a făcut pe selecționer să plece de la naționala României: „10 jucători râdeau în hohote”
GSP.ro
În 2015, Cory Mohl din Utah a construit o cale ferată lungă de 120 de metri în spatele casei sale. A avut nevoie de 18 tone de pietriș și sute de ore de muncă + 18.000 de dolari: Cum au reacționat vecinii săi
Gandul
Ella Vișan, desfigurată după un accident cumplit! La un pas de moarte, după ce a căzut 100 metri în gol
Cancan
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Zeama de la murături este tulbure? Nu te grăbi să arunci borcanul. Ce înseamnă, de fapt, și când trebuie să te îngrijorezi
CSID
BYD Sealion 5, același scor de siguranță ca Dacia Bigster. Unde este deficitar SUV-ul chinezesc?
Promotor