Parlamentul European susține crearea unor alianțe între școli. Ce beneficii ar putea avea elevii din România

Parlamentul European a votat o rezoluție privind proiectul-pilot al Alianțelor europene ale școlilor, care urmărește dezvoltarea unor parteneriate pe termen lung între instituțiile de învățământ din statele membre.

Europarlamentara PSD Gabriela Firea a anunțat, vineri, într-o postare pe Facebook, că a susținut și votat documentul în plenul de la Strasbourg.

Inițiativa vizează trecerea de la proiecte educaționale izolate la o cooperare structurată între școlile europene, inclusiv cele din mediul rural, din zonele defavorizate și instituțiile de învățământ vocațional și profesional.

„Pentru școlile și liceele din România, această rezoluție reprezintă trecerea de la proiecte izolate la o cooperare structurată, pe termen lung, cu beneficii directe și palpabile”, spune Firea.

Schimburi de experiență și noi metode de predare pentru elevi și profesori

Potrivit Gabrielei Firea, alianțele europene ar urma să faciliteze mobilitatea elevilor și profesorilor, schimburile de grupuri, predarea prin colaborare și cooperarea digitală între instituțiile partenere.

Un obiectiv important îl reprezintă includerea școlilor din mediul rural și din comunitățile defavorizate, astfel încât acestea să poată participa la proiecte educaționale europene.

Rezoluția pune accent și pe reducerea sarcinilor administrative pentru profesori, prin simplificarea procedurilor și introducerea unor orientări clare, care să limiteze raportările excesive.

De asemenea, inițiativa urmărește dezvoltarea educației civice, a educației media și a gândirii critice în rândul elevilor, competențe considerate importante pentru participarea democratică și integrarea pe piața muncii.

Alianțele ar urma să fie susținute prin programe europene existente

Proiectul-pilot ar urma să fie corelat cu programele și mecanismele de finanțare deja existente la nivelul Uniunii Europene, printre care Erasmus+, Fondul Social European Plus și Garanția pentru tineret.

Scopul este dezvoltarea unor parteneriate durabile între instituțiile de învățământ, precum și îmbunătățirea pregătirii profesionale a cadrelor didactice.

În practică, o școală care va face parte dintr-o astfel de alianță ar urma să fie conectată permanent la o rețea de instituții partenere din alte state europene, cu care va putea colabora atât administrativ, cât și în ceea ce privește activitățile educaționale.

Inițiativa urmărește astfel să ofere elevilor acces la experiențe educaționale diversificate și la metode de învățare adaptate cerințelor actuale ale societății și pieței muncii.