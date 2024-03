Partidul REPER şi-a anunţat lista la alegerile pentru Parlamentul European. Pe listă se găseşte şi fizicianul Cristian Presură

„Colegii m-au ales să deschid lista Partidului REPER la aceste alegeri. Suntem un partid care participă prima dată în alegeri dar suntem oameni cu experienţă mare care am arătat că România poate fi influentă în Uniunea Europeană cu politicieni frermi, integri şi muncitori. Avem ambiţia de a răsturna toate calculele electorale pe care şi le fac ceilalţi. Credem că orice partid oricât de comasat, orice cartel politic, cum e cel dintre PSD si PNL, orice partid extremist ca AUR, poate fi trântit la vot de cetăţeni. Poate nu suntem azi cotaţi cu mari şanse, dar suntem hotărâţi să muncim oricât este nevoie pentru a convinge cetăţenii că avem cea mai bună echipă care reprezintă România în UE. Cel mai bun sondaj este rezultatul votului”, spune Dacian Cioloş.

Ramona Strugariu, copreşedintă REPER, afirmă că este „cea mai bună echipă europeană a României”.

„Am livrat peste promisiunile din campania electorală, este un lucru fără precedent în istoria politică a României. Mai mult, Reper are o listă care respectă paritatea de gen şi cotele de tineri, exact aşa cum ne-am angajat. Facem ceea ce spunem că suntem: un partid liberal, pentru care viitorul tinerilor contează, pentru care valorile democratice şi europene nu sunt doar declarative. Suntem primul partid din România pe ale cărui liste se regăsesc în mod egal femei şi bărbaţi, oameni foarte competenţi, şi care are trei candidaţi de sub 35 de ani în primele 10 poziţii. Tot în top 10 avem un cercetător de renume, fizicianul Cristian Presură, şi un intelectual şi diplomat român de excepţie, profesorul Ciprian Mihali.

România este într-un derapaj antidemocratic fără precedent. Ce face Partidul Comasat Român acum ne poziţionează în Europa umăr la umăr cu prietenii lui Putin, precum Orban în Ungaria, nu pe harta celor puternici, aşa cum a făcut delegaţia Partidului REPER în Parlamentul European. Mai mult decât oricând, trebuie să luptăm pentru a ne apăra această democraţie, şi în România, şi în Europa. Justiţia, statul de drept, lupta anticorupţie, garantarea drepturilor şi libertăţilor, mecanisme ferme de sancţionare a derapajelor, fie că vorbim de fraude cu banii oamenilor sau de imixtiuni putiniste în procesele democratice, acestea sunt şi rămân priorităţi ferme de mandat. Vrem o decadă cu o Europă şi o Românie ferme, solidare, echipate pentru a învinge imperialismul”, adaugă Strugariu.