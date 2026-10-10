Paul Stănescu respinge zvonurile privind plecarea din PSD la AUR: „Convingerile nu le-am pus niciodată pe masa negocierilor”

Reacția social-democratului vine după ce în presă au apărut informații potrivit cărora ar fi fost ofertat de AUR pentru o funcție de conducere în partid. AUR a negat existența unor astfel de discuții.

„Cât despre presupusele negocieri pentru funcții și transferuri politice, spun limpede: informațiile vehiculate nu sunt adevărate”, a transmis Paul Stănescu, sâmbătă, într-o declarație publicată pe rețelele sociale.

Senatorul susține că nu își negociază valorile și convingerile politice în funcție de oportunități și afirmă că a rămas fidel PSD de-a lungul carierei sale.

„Am negociat multe în viața mea politică. Convingerile, însă, nu le-am pus niciodată pe masa negocierilor”, a adăugat acesta.

Și organizația PSD Olt a reacționat sâmbătă, afirmând că Paul Stănescu a contribuit la consolidarea organizației și a partidului.

„Cine nu are un Paul Stănescu în partid să-și caute. Noi îl avem pe cel original!”, a transmis PSD Olt.