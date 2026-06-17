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Petrișor Peiu, mesaj dur pentru Nicușor Dan și aliați: „Să-și înghită limba”

AUR nu va vota guvernul Veștea, susține liderul grupului din Senat, Petrișor Peiu. Acesta a publicat, însă, o listă de condiții economice și politice și cere scuze publice din partea lui Nicușor Dan, Eugen Tomac și a premierului desemnat.
Petrișor Peiu, mesaj dur pentru Nicușor Dan și aliați: „Să-și înghită limba”
Andreea Tobias
17 iun. 2026, 11:22, Politic
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Negocierile pentru învestirea cabinetului Veștea se lovesc de un obstacol ferm: AUR refuză să-l voteze, declară Petrișor Peiu. Reprezentanții partidului resping scenariile care îi plasează în coloana voturilor favorabile guvernului.

Petrișor Peiu a catalogat drept „poveste” speculațiile conform cărora partidul ar fi promis 15-20 de voturi pentru guvernul Veștea.

Întrebat despre vizita deputatului AUR Mohammad Murad la biroul lui Sorin Grindeanu și discuțiile cu liderii PSD, reprezentantul AUR a negat orice angajament. „Este o iluzie periculoasă cu care se hrănesc cei care fac acest guvern. O să-i coste”, a spus acesta.

Ce condiții pune AUR pentru orice viitoare negociere?

În același timp, Petrișor Peiu a publicat pe rețelele sociale un mesaj direct adresat lui Nicușor Dan și „clonelor sale”.

„Dacă vreodată Nicușor Dan sau clonele sale (fie ca se numesc Tomac, Veștea sau oricum altfel) vor vrea să ceară vreun vot de la AUR, să facă bine și sa își înghită limba înainte de a ne cataloga drept ,,extremisti”, ,,anti-europeni”, ,,anti-occidentali” sau cu orice altă expresie din această clasă”.
Peiu le cere să renunțe la etichetele de „extremiști”, „anti-europeni” sau „anti-occidentali” aplicate partidului și alegătorilor săi. Totodată, solicită scuze publice față de cei aproape 2 milioane de votanți AUR.

Ce măsuri economice cere AUR incluse în programul de guvernare?

Lista de condiții economice publicată de Peiu include TVA standard de 19%, impozit pe dividende de 8% și prag pentru microîntreprinderi de 500.000 de euro. AUR mai cere indexarea pensiilor, prioritizarea educației față de sprijinul pentru Ucraina și amânarea decarbonizării cu cel puțin 10 ani. Peiu precizează că aceste condiții sunt valabile și pentru tabăra lui Ilie Bolojan.

Reprezentanții AUR susțin că obiectivul partidului rămâne organizarea de alegeri anticipate. Orice schimbare de atitudine, spun aceștia, poate fi discutată abia după ce solicitările lor publice vor fi îndeplinite.

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