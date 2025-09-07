Petrișor Periu, AUR: Ați fi putut să limitați la trei numărul de administratori în companii

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a criticat numirile în companiile de stat, duminică, în Parlament la dezbaterile pe cea de-a doua moțiune de cenzură.

Senatorul AUR s-a referit la persoane din conducerea ori din consiliile de administrație ale unor companii de stat, care nu ar avea pregătirea necesară pentru a ocupa posturile în care au fost numiți.

„Prin acest proiect de lege nu faceți decât să întăriți și să cimentați politizarea și plantarea de politruci în economie prin o agenție cu numele acesta AMEPIP. Puteați să mai puneți 40 de caractere, rezultatul era același. Dacă începem cu litera A, prima litera alfabetului, și ne uităm ce rezultat ați produs cu ordonanța asta 109 pe 2011 și ne oprim la Compania de Aeroporturi. Nu ați găsit loc în această ordonanță, să remediați principala defecțiune din administrarea întreprinderilor publice. Ce vom găsi la Compania Națională de Aeroporturi? Vom găsi în administrare un secretar de stat la Ministerul Transporturilor, absolventul unei facultăți private de drept. Vom găsi un secretar de stat la Ministerul Apărării Naționale, care a absolvit ingineria și managementul agroturistic la celebra facultate Biotera. Se pare că e obligatorie la Ministerul Apărării. A treia persoană este o doamnă economist. A patra persoană este iarăși cineva, o doamnă, consilier al unui director general, tot absolvent de drept la o facultate privată”, a spus de la tribuna Parlamentului Petrișor Peiu.

Petrișor Peiu a insistat pe lipsa specializării persoanelor din companiile de stat.

„Niciunul de meserie. Cam asta se întâmplă în toate companiile. Vreți să vorbim despre Romgaz? Vreți să vorbim despre Complexul Energetic Oltenia? Ne putem uita la toate aceste companii și să vedem câți oameni care au legătură cu domeniul sunt în aceste consilii de administrație, câți oameni sunt administratori”.

Parlamentarul AUR susține că reforma propusă de guvern reprezintă, de fapt, politizarea instituțiilor.

„Ați fi putut foarte bine să legați prezența printre administratori, de studii de specialitate, de experiență de specialitate. Ați fi putut să vă gândiți la desemnarea unora din mediul universitar, din mediul bancar și să limitați la trei numărul de administratori în toate aceste companii”.