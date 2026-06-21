Pîslaru: Ne îndreptăm spre asumarea răspunderii pe întreg pachetul PNRR, inclusiv legea salarizării

Dragoș Pîslaru a precizat că proiectul legii salarizării este în continuare în proces de elaborare, în ciuda faptului că discuțiile publice au fost mai puțin vizibile în ultima perioadă.

„Legea salarizării, în ciuda faptului că n-am mai comunicat public, am continuat să lucrăm la ea”, a declarat ministrul.

Acesta a adăugat că au avut loc consultări recente cu structuri ale administrației locale și cu asociațiile reprezentative ale autorităților publice.

„Am avut o nouă discuție cu Uniunea Consiliilor Județene, cu Asociația Municipiilor și cu Asociația Comunelor din România. Lucrăm în continuare”, a explicat Pîslaru.

Variantă îmbunătățită a legii, așteptată în perioada următoare

Ministrul interimar a subliniat că obiectivul este prezentarea unei forme îmbunătățite a proiectului în săptămâna următoare.

„Speranța mea este ca, în săptămâna care urmează, să putem propune o formă mult îmbunătățită pentru acest proiect de lege. Este o reformă importantă și sper în continuare să o facem”, a afirmat acesta.

Asumarea răspunderii pe întreg pachetul PNRR

Dragoș Pîslaru a precizat că varianta luată în calcul la nivel guvernamental este asumarea răspunderii pe întregul pachet legislativ PNRR, care include mai multe reforme structurale.

„Cred că în acest moment ne îndreptăm din ce în ce mai clar către opțiunea de asumare a răspunderii unui guvern cu puteri depline pe tot pachetul de PNRR”, a declarat Pîslaru.

Sesiune extraordinară în Parlament, scenariul principal

Potrivit acestuia, măsura ar putea fi adoptată într-o sesiune extraordinară a Parlamentului, înainte de termenul limită de 31 august.

„Acest lucru se poate face într-o sesiune extraordinară a Parlamentului. Este timp suficient să o faci înainte de 31 august”, a explicat ministrul.

Patru legi din pachet, deja în procedură parlamentară

Ministrul a precizat că din totalul pachetului de legi, patru se află deja în procedură parlamentară, însă calendarul legislativ a dus la luarea în calcul a variantei de asumare a răspunderii pe întregul set de reforme.

„Opțiunea pe care o văd acum este cea de asumare a răspunderii pe întreg pachetul de legi”, a concluzionat Dragoș Pîslaru.