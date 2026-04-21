PNL a adoptat o rezoluție prin care își reafirmă sprijinul pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan

Biroul Politic Național al Partidul Național Liberal (PNL) a adoptat o rezoluție prin care își reafirmă angajamentul ferm pentru continuarea guvernării și implementarea reformelor asumate prin programul de guvernare.
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
21 apr. 2026, 14:12, Politic

Liberalii își exprimă sprijinul pentru actualul executiv și pentru premierul Ilie Bolojan, subliniind necesitatea finalizării reformelor începute, într-un context economic și internațional dificil.

În document, PNL critică dur Partidul Social Democrat (PSD), acuzând formațiunea că ar provoca o criză politică „într-un moment critic pentru România”. Liberalii consideră această atitudine drept „un act de iresponsabilitate” și o „fugă de răspundere”, inclusiv în ceea ce privește întârzierile în absorbția fondurilor europene.

Totodată, PNL respinge „categoric” orice tentativă de abandonare a reformelor, în special a celor care vizează corectarea deficitului bugetar, avertizând că România nu își permite blocaje instituționale.

Rezoluția conține și un avertisment explicit: în cazul în care PSD va trece de la declarații la declanșarea efectivă a unei crize politice, PNL nu va mai face parte din actuala coaliție de guvernare.

Liberalii resping, de asemenea, ultimatumul lansat de PSD și susțin că nu există motive pentru ca premierul să demisioneze.

În final, conducerea partidului îl mandatează pe Ilie Bolojan să continue, alături de echipa guvernamentală liberală, procesul de modernizare a statului, prin continuarea reformelor, eliminarea risipei și privilegiilor, accelerarea absorbției fondurilor europene și asigurarea stabilității economice și politice.

Augustin Lazăr, fost procuror general, după recuperarea artefactelor din Drents: Este momentul unui impuls pentru investigația privind alte 10 brățări
G4Media
Raed Arafat, pus sub urmărire de Parchetul Militar, pentru complicitate la contrabandă într-un dosar care vizează achiziția unui elicopter fără plata TVA. Reacția șefului DSU
Gandul
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Decizia luată de PNL la o zi după ce PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan: „Respingem ultimatumul PSD și rupem coaliția dacă își retrag miniștrii”
Libertatea
Regula japoneză care te ajută să mănânci mai puțin fără dietă: secretul ‘hara hachi bu’
CSID
Chinezii mai lansează un atac asupra Dacia Bigster
Promotor