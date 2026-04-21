PNL a adoptat o rezoluție prin care își reafirmă sprijinul pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan

Liberalii își exprimă sprijinul pentru actualul executiv și pentru premierul Ilie Bolojan, subliniind necesitatea finalizării reformelor începute, într-un context economic și internațional dificil.

În document, PNL critică dur Partidul Social Democrat (PSD), acuzând formațiunea că ar provoca o criză politică „într-un moment critic pentru România”. Liberalii consideră această atitudine drept „un act de iresponsabilitate” și o „fugă de răspundere”, inclusiv în ceea ce privește întârzierile în absorbția fondurilor europene.

Totodată, PNL respinge „categoric” orice tentativă de abandonare a reformelor, în special a celor care vizează corectarea deficitului bugetar, avertizând că România nu își permite blocaje instituționale.

Rezoluția conține și un avertisment explicit: în cazul în care PSD va trece de la declarații la declanșarea efectivă a unei crize politice, PNL nu va mai face parte din actuala coaliție de guvernare.

Liberalii resping, de asemenea, ultimatumul lansat de PSD și susțin că nu există motive pentru ca premierul să demisioneze.

În final, conducerea partidului îl mandatează pe Ilie Bolojan să continue, alături de echipa guvernamentală liberală, procesul de modernizare a statului, prin continuarea reformelor, eliminarea risipei și privilegiilor, accelerarea absorbției fondurilor europene și asigurarea stabilității economice și politice.