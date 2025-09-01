PNL apără măsura reformei administrației locale: „Nu este praf în ochi” / „Reducerea personalului va fi de 10%”

„Partidele politice trebuie să fie rezonabile: reducerea EFECTIVĂ de posturi este de 10%. Nu de 25% sau 45% cum s-a spus”, se arată în comunicat.

Potrivit PNL, la nivel național, plafonul maxim de posturi pentru primării și consilii județene este de aproximativ 180.000, însă organigramele actuale prevăd doar 158.500 de posturi. „Se observă că numărul de posturi înființate prin organigrame este cu aproximativ 23% mai mic decât plafoanele maxime stabilite”, se precizează în document.

PNL subliniază că nu toate posturile din organigrame sunt ocupate: „Numărul de posturi ocupate în administrațiile locale este de 127.500, (…) reprezintă 68% din plafonul maxim. Asta înseamnă o diferență de 32%, în medie. Reducerea efectivă de personal în administrațiile locale are efecte de la o scădere de 30% a plafonului maxim”.

PNL precizează că efectele vor fi diferite de la o unitate administrativă la alta

Referitor la impactul unei reduceri, partidul explică: „O reducere cu 25% a plafoanelor maxime nu ar avea niciun efect în administrație”. La o reducere de 40% din plafonul maxim legal, aproximativ 10% din posturile ocupate vor fi restructurate, adică circa 13.100 posturi, se mai arată în comunicat.

PNL precizează că efectele vor fi diferite de la o unitate administrativă la alta: „Având în vedere că fiecare unitate administrativă și-a stabilit organigrama independent, inclusiv posturile ocupate, efectele posibilei reduceri cu 40% a plafonului maxim vor fi diferite de la o administrație la alta. Într-o bună parte dintre primării (50%, estimativ) NU VOR AVEA LOC reduceri de personal. În celelalte, reducerea de personal ar putea fi între 1–2% și 20%”.

În final, partidul afirmă că măsura propusă de premierul Ilie Bolojan „este doar de bun-simț! Dacă Coaliția de Guvernare nu poate face astfel de reforme structurale simple, cum să își propună altele de un impact mai mare? Ceea ce știm astăzi este că 5 din cele 6 pachete vor trece săptămâna aceasta. Viitorul este incert. Noi vom face parte doar dintr-o coaliție care să poată să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic”.