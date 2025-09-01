Prima pagină » Politic » Guvernul își asumă răspunderea pe cinci proiecte din al doilea pachet de reformă. Senatul și Camera Deputaților se reunesc astăzi în ședințe

Guvernul își asumă răspunderea pe cinci proiecte din al doilea pachet de reformă. Senatul și Camera Deputaților se reunesc astăzi în ședințe

Senatul și Camera Deputaților se reunesc luni în ședințe comune pentru a dezbate angajarea răspunderii guvernului Bolojan asupra celor cinci proiecte incluse în al doilea pachet de reformă.
Sursa foto: Guvernul României, 14 august
Nițu Maria
01 sept. 2025, 07:55, Politic

Senatul și Camera Deputaților au programate luni ședințe comune succesive pentru angajarea răspunderii guvernului asupra a cinci proiecte incluse în al doilea pachet de reformă adoptat de guvernul Bolojan.

Lucrările Parlamentului sunt stabilite să înceapă la ora 19:00, iar participarea se poate face atât în sală, cât și online. Conform calendarului aprobat de birourile permanente reunite, parlamentarii pot depune amendamente până luni dimineața, la ora 09:00.

Guvernul urmează să decidă ulterior, în ședință, care dintre acestea vor fi preluate.

Ședința comună a celor două Camere pentru angajarea răspunderii guvernului este stabilită de la ora 19:00. Coaliția are prevăzută o dezbatere de la ora 12:00 asupra propunerilor formulate de parlamentari, iar la ora 16:00 va avea loc o ședință de guvern pentru adoptarea amendamentelor acceptate.

Conform programului, în prima ședință comună se va dezbate proiectul de modificare și completare a unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. A doua ședință vizează proiectul privind măsuri în domeniul sănătății. În a treia ședință guvernul își angajează răspunderea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 109/2011 referitoare la guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În cea de-a patra ședință este discutat proiectul pentru eficientizarea activității unor autorități administrative autonome. Ultima ședință privește proiectul de redresare și eficientizare a resurselor publice. Vor fi luate în considerare modificări și completări ale unor acte normative.

Executivul a aprobat vineri cele cinci proiecte asupra cărora urmează să își angajeze răspunderea.

Guvernul este demis dacă, în termen de trei zile de la prezentarea documentului, se depune o moțiune de cenzură și aceasta este votată.

Dacă moțiunea nu este introdusă sau nu întrunește voturile necesare, proiectul, cu amendamentele acceptate de guvern, este considerat adoptat.