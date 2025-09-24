Premierul Ilie Bolojan susține astăzi o conferință de presă. Care sunt temele principale

Premierul Ilie Bolojan va susţine miercuri o conferinţă de presă, începând cu ora 16:00.

Printre temele principale vizate se numără și rezultatele întâlnirilor din vizita la Bruxelles, rectificarea bugetară şi alte proiecte ale Guvernului, conform unui comunicat oficial.

Luni, premierul a efectuat o vizită oficială la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu comisari europeni responsabili de Economie şi Apărare, alături de vicepreşedintele executiv Roxana Mânzatu.

„România are nevoie de o rectificare bugetară, care se va face cel mai târziu în prima jumătate a lunii septembrie.”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a declarat că, în prima parte a acestui an, lipsa măsurilor pentru reducerea cheltuielilor bugetare a dus la creşteri semnificative pentru România.

„Ţara are de plătit dobânzi de 10 miliarde de euro, dar şi de achitat costuri mai mari decât anul trecut cu salariile, întrucât unele majorări de venituri adoptate anul trecut au intrat în vigoare anul acesta.”, a spus Bolojan.

Un alt punct al conferinţei de presă de astăzi ar putea fi discuţia dintre liderii coaliţiei şi preşedintele Nicuşor Dan de marţi, dar şi reforma administraţiei, asupra căreia nu s-a ajuns încă la un acord între partide.

Miercuri se aşteaptă şi decizia Curţii Constituţionale privind al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea.