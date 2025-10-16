Sorin Grindeanu: România are nevoie de o Europă a investițiilor, nu a austerității

Președintele interimar al Partidului Social Democrat și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, participă, în perioada 16–18 octombrie 2025, la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni (PES), organizat la Amsterdam, alături de liderii de centru-stânga din întreaga Europă.

Grindeanu va susține o intervenție în cadrul panelului „Social Europe, Strong Europe”, unde va sublinia importanța unei Europe sociale puternice, a investițiilor publice și a unui buget european ambițios.

În discursul său, va transmite mesajul clar că România și Uniunea Europeană trebuie să respingă politicile de austeritate și să construiască o economie bazată pe coeziune, solidaritate și dezvoltare durabilă.

„Reducerea deficitului nu trebuie să însemne reducerea investițiilor. Avem nevoie de o Europă care protejează, nu doar reglementează”, subliniază președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în pregătirea intervenției sale.

Pe durata Congresului, Sorin Grindeanu va avea o serie de întâlniri bilaterale, între care Stefan Löfven, președintele Partidului Socialiștilor Europeni (PES) – despre viitorul stângii europene și obiectivele Congresului PSD, Iratxe García Pérez, președinta Grupului Socialiștilor și Democraților (S&D) din Parlamentul European – despre noul Cadru Financiar Multianual și rolul PSD în familia social-democrată europeană, Pedro Sánchez, prim-ministrul Spaniei și președinte al PSOE – despre cooperarea PSD–PSOE și coordonarea politică la nivel european și António Costa, președintele Consiliului European – despre prioritățile bugetului UE, extinderea Uniunii și sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina.

Din delegația PSD fac parte: Lia Olguța Vasilescu, Simona Bucura-Oprescu, Claudiu Manda, Victor Negrescu, Florin Manole.