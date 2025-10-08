Mai mult ca sigur, Sorin Grindeanu va fi președintele PSD, spune Marcel Ciolacu

„Foarte curând PSD-ul va avea un congres, va avea un președinte. Mai mult ca sigur, dacă vreți o părere personală, de PSD-st și totuși ancorat cu colegii, va fi Sorin Grindeanu. Va fi viitorul președinte al PSD-ului”, a spus Marcel Ciolacu, miercuri, în emisiunea „Ai aflat” de la Gândul.

Întrebat dacă va fi analizată susținerea politică pentru Ilie Bolojan, Ciolacu a spus că acest lucru va putea fi discutat după alegeri în interiorul partidului: „Este atributul președintelui partidului să facă această analiză”.

Liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu susține că un congres al partidului va fi organizat în această toamnă și că acesta ar fi bine să aibă loc „până în postul Crăciunului”..