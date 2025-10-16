Zelenski acuză Rusia de „dublă teroare”: muniția cu fragmentație a lovit salvatori și civili. „Putin este surd la tot ce spune lumea”

Președintele ucrainean a denunțat joi ultimele atacuri lansate de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de miercuri spre joi, pe care le-a descris drept „dublă teroare”. Potrivit lui Zelenski, forțele ruse au folosit drone „Shahed” echipate cu muniție cu fragmentație și au efectuat lovituri repetate menite să rănească salvatori și lucrători din energie aflați la locurile bombardate.

Atacurile vizează intenționat salvatori iși civilii

„Rușii folosesc o dublă teroare – trimit Shahed-uri echipate cu muniții cu dispersie și reiau atacurile pentru a răni pompierii și lucrătorii din energie care intervin după distrugeri”, a scris Zelenski pe X, precizând că Rusia a lansat peste 300 de drone de atac și 37 de rachete asupra Ucrainei, vizând infrastructura energetică și civilă din mai multe regiuni.

Armamentul este interzis prin convenții internaționale în multe țări, deoarece, la explozie, eliberează zeci de bombe mai mici pe o suprafață largă, provocând victime în rândul civililor și lăsând muniții neexplodate care pot ucide sau răni mult timp după atac.

„Putin este surd la tot ce spune lumea”

Atacurile au vizat regiunile Vinnița – un important nod logistic din centrul Ucrainei, Sumî, situată în nord-est, la granița cu Rusia, și Poltava, o zonă agricolă strategică din centrul țării. În Cernihiv, în nordul Ucrainei, a fost lovit orașul Nijin, unde o persoană a fost rănită și o clădire a poștei a fost distrusă. În Harkov, un mare centru industrial aflat aproape de linia frontului, rachetele rusești au avariat infrastructura critică, inclusiv unități ale Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență, care coordonează pompierii și echipele de intervenție.

„Putin este surd la tot ce spune lumea, așa că singura limbă pe care o mai înțelege este cea a presiunii. Presiunea prin sancțiuni, presiunea prin armament cu rază lungă de acțiune”, a subliniat liderul ucrainean.

Zelenski caută sprijin la Washington

Zelenski a adăugat că Rusia lovește zilnic infrastructura energetică a Ucrainei și a cerut Statelor Unite și partenerilor europeni „decizii ferme” pentru a pune capăt războiului.

„Acest lucru depinde de Statele Unite, de Europa, de toți partenerii a căror putere poate determina sfârșitul războiului”, a adăugat președintele ucrainean. El a subliniat că, în acest moment, „un impuls important pentru atingerea păcii în Orientul Mijlociu este crucial”, iar un efort similar este posibil și în Europa, precizând că „va discuta aceste subiecte joi și vineri la Washington”.