Gabriel Zetea va candida pentru un nou mandat de vicepreședinte PSD. Ce cuvant va fi eliminat din Statutul partidului

PSD va elimina cuvântul progresist din propriul Statut, spune la RFI vicepreședintele formațiunii Gabriel Zetea. El precizează că la Congresul din 7 noiembrie, Partidul Social Democrat va introduce în Statut mențiunea că apără tradiția românească, pentru că noțiunea de progresism a căpătat alte conotații în ultimii ani, în opinia sa: „Niciodată nu am fost confortabili cu această definiție a PSD”.

Social-democratul precizează că va candida pentru funcția de vicepreședinte al PSD: „Da, din discuția pe care am avut-o cu domnul președinte Sorin Grindeanu, având în vedere că va fi o candidatură pe moțiune, așadar o echipă care va candida împreună, odată cu președintele Sorin Grindeanu sau oricare altul, da, o să candidez la o funcție de vicepreședinte, în zona mai mult de interes pentru mine, vicepreședinte regional pentru zona de Nord-Vest”.

Realizator: E nevoie de o clarificare doctrinară la PSD?

Gabriel Zetea: Da și am început deja cu acest lucru, modificarea Statutului. Definiția PSD, încă de la momentul în care s-a înființat el în 2003, prin fuziunea PDSR cu PSDR în acel moment și apartenența PSD la Partidul Socialiștilor Europeni, în definiția partidului apărea cuvântul progresist. Sigur că în acest moment în lume, în Europa, cuvântul progresist are o altă conotație, care se îndepărtează cumva de valorile pe care PSD le-a susținut de-a lungul timpului, cel puțin aici, pe plan local, în România.

Realizator: Deci eliminați din Statut cuvântul progresist.

Gabriel Zetea: Cu siguranță.

Realizator: Și cu ce-l înlocuiți?

Gabriel Zetea: Cu partid tradițional, partid care apără valorile românești, în continuare ca membru al Partidului Socialiștilor Europeni, cu valori europene, dar un partid care apără tradiția, în primul rând, românească.

Realizator: Dvs., personal, sunteți de acord cu această schimbare, e nevoie de ea?

Gabriel Zetea: Da, e nevoie, e nevoie. Niciodată, PSD nu a fost sau cel puțin în ultimii ani de zile, având în vedere îndepărtarea curentului progresist de ideile sau felul în care simt membrii PSD, niciodată nu am fost confortabili cu această definiție a PSD. Acum, nu facem decât până la urmă să facem această modificare în concordanță cu sentimentele pe care le avem.

Realizator: Încercați de fapt să concurați cu AUR? Ei sunt mai credibili în fața electoratului când vorbesc de credință, de patriotism, de valori naționale.

Gabriel Zetea: Dar PSD a avut această componentă dintotdeauna.

Realizator: Dar e alt context politic acum.

Gabriel Zetea: Ne definim în continuare ca un partid de centru-stânga, în timp ce AUR se definește ca un partid de dreapta, deci nu cred că ar trebui neapărat să concurăm pe aceleași idei. PSD își va apăra în continuare electoratul pe care crede că-l reprezintă, cei mulți, cei cu venituri mici, cei care lucrează pe salariul minim pe economie, pe care încercăm să-i ajutăm de fiecare dată, prin creșterea salariului, pentru a le putea oferi o șansă mai bună la o viață decentă, în sensul în care să le creștem puterea de cumpărare. Din acest punct de vedere, nu considerăm că suntem concurenți cu cineva (…). Ca de obicei, PSD este un deschizător de drumuri, își va asuma o ideologie clară, tocmai pentru ca românul să poată să facă diferența încet între unii și alții.