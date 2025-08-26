Președintele Nicușor Dan a participat la discuțiile din coaliția de guvernare pe tema Pachetului 2 de măsuri, inclusiv a pensiilor magistraților

UPDATE 19:20 – Bolojan: Pentru mediul economic este esențial să avem radiografia clară a stadiului de realizare

„Pentru mediul economic și pentru dinamica implementării proiectelor este esențial să avem o radiografie clară a stadiului de realizare a investițiilor și a finanțărilor asigurate”, spune premierul Ilie Bolojan, după consultările avute marți la Guvern pe tema prioritizării investițiilor din PNRR.

Consultările premierului Ilie Bolojan pe tema prioritizării investițiilor propuse prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au continuat marți cu ministerele Transporturilor și Dezvoltării, pentru analizarea proiectelor care vor fi mai departe susținute prin acest mecanism european și prin identificarea altor surse de finanțare pentru cele care nu se pot încadra în PNRR.

UPDATE 19:10 – Reacția lui Ciprian Ciucu

Unul dintre liderii PNL, Ciprian Ciucu, a postat pe Facebook că nu este niciun scandal la Coaliție:

„Scriu în direct, asumat, nu pe surse, din ședinta Coaliției, după ce citesc un titlu halucinant: „UPDATE Scandal la ședința Coaliției? Nicușor Dan a părăsit sediul Guvernului după doar o jumătate de oră SURSE”

„Nu, nu e niciun scandal. Discutam civilizat, chestiuni extrem de tehnice. Domnul Presedinte a venit, a discutat cu sefii partidelor, s-au pus de acord pe chestiunile esentiale și a plecat. E ca la Radio Erevan: „e adevărat că tovaroșul X si cu tovaroșul Y s-au certat? Da, în principiu s-au certat, doar că punctele lor de vedere coincid și au agreeat cum vor proceda în viitor.”

UPDATE 18:05

Președintele Nicușor Dan a părăsit sediul Guvernului după aproximativ o jumătate de oră, întrucât, conform agendei oficiale, la ora 18.00 are o întâlnire cu ministrul de Externe moldovean, Mihai Popșoi, la Palatul Cotroceni.

UPDATE 17:30

Președintele Nicușor Dan a sosit la sediul Guvernului, unde se desfășoară ședința coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR.

Știrea inițială

Președintele Nicușor Dan va participa marți la ședința coaliției de guvernare pentru discuții pe tema Pachetului 2 de măsuri, care include și pensiile magistraților. Liderii PSD prezenți nu fuseseră informați în prealabil de participarea acestuia, scrie G4Media.

Negocierile privind reformele din Pachetul 2 au loc de mai bine de o lună, dar au fost blocate temporar de divergențele dintre partide.

Tot marți, Curțile de Apel din întreaga țară au anunțat declanșarea unei greve pe fondul disputelor privind reforma pensiilor magistraților. Premierul Ilie Bolojan a reiterat că intenționează să adopte Pachetul 2 prin asumarea răspunderii în Parlament.

Alexandru Nazare participă la ședința coaliției pentru a stabili măsurile fiscale finale

Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, va fi prezent la reuniunea coaliției, unde se caută un acord final asupra măsurilor fiscale.

În cadrul ședinței de luni seară, ministrul a propus următoarele valori pentru capitalul social: 500 lei pentru firmele cu cifra de afaceri de până la 400.000 de lei, 5.000 lei pentru cele cu cifra de afaceri între 400.000 și 7 milioane de lei și 90.000 lei pentru companiile cu cifra de afaceri peste 7 milioane de lei, potrivit Gândul.

De asemenea, măsura care interzice cumulul pensiei cu salariul a fost eliminată din Pachetul 2 de reformă. Aceasta ar putea fi introdusă într-o lege separată. Coaliția nu a reușit să ajungă la un acord asupra celui de-al doilea pachet de măsuri.