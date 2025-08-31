SURSE: Bolojan a amenințat Coaliția că-și va da demisia din funcția de premier / Coaliția și Guvernul se reunesc luni pentru amendamentele la pachetul fiscal

UPDATE: Premierul Ilie Bolojan a amenințat coaliția că-și va da demisia din funcția de premier. Discuțiile au avut loc duminică, la Palatul Victoria, potrivit unor surse liberale, citate de Gândul. Momentul s-a petrecut după patru ore de discuții aprinse despre pachetul de reformă a administrației publice.

„Nu are rost să mai stau, în condițiile acestea!”, le-a spus premierul Ilie Bolojan liderilor Coaliției care au luat parte la discuții.

Reuniunea a început după orele prânzului și era urmată de o ședință de Guvern. Discuțiile cu privire la pachetul de reforme au durat mai bine de patru ore.

Reducerile de posturi din Administrația Publică este cauza pentru care liderii nu au ajuns la un acord. Mai precis, propunerea dată de premierul Bolojan ca procentul reducerii de posturi să ajungă la 45%, cifră care, ar determina desființarea unui număr estimat de 70.000 de posturi.

Angajarea răspunderii pachetului privind reforma administrație centrale, se amână pentru cel puțin două săptămâni, adică nu înainte de pe 15 septembrie.

Măsurile de reducere a posturilor au fost analizate duminică, iar pentru că nu s-a ajuns la un acord, vor avea loc noi discuții luni.

ȘTIREA INIȚIALĂ: La ora 12:00 va avea loc o întrunire a coaliției pentru analizarea amendamentelor propuse de parlamentari.

La ora 16:00 este programată o ședință de guvern special dedicată acestor amendamente, unde Executivul va decide asupra eventualelor modificări.

La ora 19:00 Guvernul va adopta pachetul prin angajarea răspunderii.

Premierul Ilie Bolojan va participa, la ora 19:00, la ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului convocată în contextul angajării răspunderii Guvernului asupra: