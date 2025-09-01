Ilie Bolojan caută un acord cu Comisia Europeană pentru măsuri de reducere a deficitului bugetar care să fie „suportabile” social

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni că vrea un acord cu Comisia Europeană astfel încât măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar să fie „suportabile” din punct de vedere social.

Premierul țării a spus, într-o declarație comună cu președintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, care se află în acest moment într-o vizită în România, că speră ca, „prin dialogul cu Comisia Europeană, cu comisarul responsabil pe domeniu, să putem avea un acord cu Comisia în așa fel ca măsurile pe care le luăm să fie suportabile social și să ducă la corectarea deficitului”.

Ilie Bolojan a mai declarat că România se confruntă cu o criză bugetară provocată de trei componente: venituri reduse, cheltuieli mari și angajamente supradimensionate pe partea de investiții.

El a spus că derularea integrală a proiectelor din PNRR „se poate face cu modificarea unor jalona pe care nu le mai putem respecta”.

De asemenea, premierul României a precizat că, „proiectele care nu pot fi incluse în componenta de PNRR să fie fazate și transferate pe viitorul program de finanțare european, pe fondurile de coeziune, cum sunt o parte din spitalele care trebuie să treacă pe acesta componentă și de asemenea lucrările de infrastructură mare cum sunt autostrăzile sau drumurile expres”.

„Un sprijin și dialog cu CE pentru ca viitorul program să permită preluarea acestor investiții este extrem de important”, a mai declarat Ilie Bolojan luni.