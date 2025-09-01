Bolojan a amenințat cu demisia dacă liderii coaliției nu îi aprobă reforma administrației locale

Premierul Ilie Bolojan a amenințat cu demisia din funcție duminică seară în ședința coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR, au declarat surse politice pentru g4media.ro. Bolojan a condiționat rămânerea sa în funcție de adoptarea unei reforme în administrația locală.

Premierul Ilie Bolojan a amenințat cu demisia din funcție duminică seară în ședința coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR, au declarat surse politice pentru G4Media. Bolojan a condiționat rămânerea sa în funcție de adoptarea unei reforme în administrația locală care să ducă la concedierea a minimum 17.000 de funcționari din ceea ce el consideră un aparat prea stufos. În replică, PSD, UDMR și minoritățile au cerut o analiză mai detaliată a măsurilor.

De unde au pornit problemele? De la modalitate de calculare a concedierilor. Inițial, marțea trecută, coaliția – inclusiv Ilie Bolojan – convenise o metodă de calcul propusă de ministrul Dezvoltări, Cseke Attila. Joi, Bolojan a cerut o nouă metodă, invocând faptul că cea inițială era doar o mimare a reformei. Vineri, miniștrii PSD în frunte cu vicepremierul Marian Neacșu au refuzat să accepte propunerea lui Bolojan și au amenințat cu plecarea din ședința de guvern. Duminică, ședința coaliției a adus un blocaj total, pe fondul căruia premierul a anunțat că va demisiona dacă liderii coaliției nu îl susțin, au declarat pentru G4Media multiple surse din coaliție.

Propunerea inițială a ministrului Dezvoltării era de tăiere a 25% din numărul maxim de posturi stabilite conform legislatiei pentru primării și consilii județene, care este de circa 180.000 posturi la nivelul întregii țări. Dar Bolojan a prezentat vineri și duminică la coaliție noi cifre care arată că numărul real de posturi este de circa 158.000 posturi, ceea ce însemna, potrivit lui că reducerea de 25% aplicată la numărul maxim de posturi ducea la un număr mic de concedieri, adică o mimare a reformei.

În replică, Bolojan a cerut inițial a reducere de 45% din numărul maxim de posturi, reducând în timpul negocierilor procentul la 40%.

”Tăierea pe care o vrea PSD e doar o mimare a reformei, nu ar pleca nimeni acasă. Bolojan vrea tăiere reală de posturi ocupate. El nu vrea ca toate costurile austerității să fie suportate exclusiv de mediul privat, iar bugetarii să nu aibă nici o contribuție”, a declarat o sursă din coaliție pentru G4Media.

”E exagerat ce vrea Ilie Bolojan. Nu putem tăia la paușal, e nevoie de o analiză lucidă a modului în care se fac concedierile. PSD și UDMR nu au refuzat propunerea lui, dar am cerut timp, altfel riscăm să distrugem direcții întregi din primării și consilii județene”, a declarat un alt lider din coaliție pentru G4Media.

Ce urmează? Bolojan a cerut o întâlnire rapidă a coaliției de guvernare, eventual pentru marți, cerând sprijin total pentru propunerea sa.

”Premierul a spus că luni mergem în Parlament cu asumarea răspunderii pentru cele 5 legi agreate de coaliție, apoi de marți coaliția să se gândească cine îmi ia locul. A spus că nu poate continua așa, pentru că e nevoie de o soluție structurală la supra-încărcarea schemei de bugetari, altfel toată sarcina austerității apasă pe mediul privat”, a mai spus o altă sursă din coaliție.

Lideri din coaliție au declarat pentru G4Media că premierul a fost iritat duminică și de declarațiile făcute de președintele Nicușor Dan la Chișinău. Șeful statului a criticat acolo măsurile luate în grabă și a luat partea magistraților, cerând o atenuare a reformei pensiilor speciale pe motiv că magistrații români muncesc mult mai mult decât cei europeni.

„Dacă nu înțelege că e nevoie de o analiză aprofundată, atunci să plece, nu e singurul care poate conduce guvernul”, a mai declarat pentru G4Media o sursă din coaliție.

„Dau cam 80% șanse unei plecări a premierului dacă PSD și UDMR nu agreează propunerile lui prin care să plece minimum 17.000 de oameni din administrație”, a spus pentru G4Media un alt lider al coaliției de guvernare.

Nicușor Dan a declarat duminică la Chișinău că solicitase liderilor coaliției ca vârsta de pensionare a magistraților să crească treptat în următorii 15 ani, nu în 10 ani cum este prevăzut în proiectul adoptat de Guvern. Șeful statului consideră că magistrații din România au muncit de două, trei ori mai mult ca cei din alte țări europene.

PNL, prin vocea prim-vicepreședintelui Ciprian Ciucu, a confirmat luni tensiunile din coaliției și a prezentat un set de cifre care arată, în opinia liberalilor, diferența între reforma reală propusă de Ilie Bolojan și reforma susținută de PSD, UDMR și minoritățile locale. „Eu am solicitat 15 ani în loc de 10 ani, pentru că spre deosebire de multe alte categorii care au pensie de serviciu, zisă specială, magistrații din România chiar au muncit mult mai mult decât omologi lor din țări europene”, a spus Nicușor Dan.