PNL se reunește marți în ședință de strategie după referendumul intern al PSD. Liberalii pregătesc contraatacul

Reprezentanții PNL-ului se reunesc marți, 21 aprilie 2026, începând cu ora 10:00, într-o ședință a Biroului Politic Național, pentru a stabili strategia de răspuns la decizia pe care PSD urmează să o ia luni, 20 aprilie, în urma referendumului intern.

Întâlnirea va avea loc în sala grupului parlamentar PNL din Camera Deputaților, și este așteptată să stabilească direcțiile politice privind viitorul guvernării după consultările interne ale Partidului Social Democrat.

Ședința liberalilor va avea loc în Parlament, la fel ca ședința PSD de luni.

Spre deosebire de ședințele obișnuite, de această dată au fost invitați să participe și parlamentarii partidului, primarii PNL de municipii, precum și președinții de consilii județene din partea liberalilor, confirmă surse pentru MEDIAFAX.

Vineri, premierul Ilie Bolojan a spus, la Radio România Actualități, că luni PSD va vota, într-o formă sau alta, ruperea colaborării cu Guvernul său. El a acuzat social-democrații de joc dublu, fugă de răspundere și ambiții politice supradimensionate față de realitatea electorală.

„Zarurile au fost aruncate”, a spus Bolojan, anticipând că PSD va acționa luni împotriva guvernării actuale.

Premierul a invocat o serie de atacuri publice venite din partea reprezentanților PSD, atacuri care încălcau, în opinia sa, protocolul de coaliție.

Bolojan a respins scenariul înlocuirii sale cu un premier mai ușor de controlat. „Dacă ar veni un premier marionetă, nu va avea nicio autoritate să facă ceea ce trebuie pentru țară”, a spus acesta.