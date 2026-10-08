Prima pagină » Politic » PNL și USR își continuă colaborarea în Parlament. Liderul deputaților PNL acuză PSD și AUR de încălcarea legii la TVR și Radio

PNL și USR își continuă colaborarea în Parlament. Liderul deputaților PNL acuză PSD și AUR de încălcarea legii la TVR și Radio

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, anunță că liberalii și USR își continuă colaborarea parlamentară și pregătesc inițiative legislative comune. Acesta acuză PSD și AUR că au numit abuziv noi conduceri la TVR și Radio, fără respectarea legii.
PNL și USR își continuă colaborarea în Parlament. Liderul deputaților PNL acuză PSD și AUR de încălcarea legii la TVR și Radio
Sursa foto: Facebook/Andronache Gabriel
Alexandra-Valentina Dumitru
08 oct. 2026, 11:22, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a anunțat joi că parteneriatul parlamentar dintre liberali și USR continuă în baza protocolului încheiat între cele două partide, cu accent pe trei priorități legislative stabilite la începutul sesiunii parlamentare.

„Colaborarea parlamentară PNL-USR continuă conform protocolului și este axată pe cele 3 priorități legislative stabilite la începutul sesiunii parlamentare”, a transmis Andronache, într-o postare pe Facebook.

PNL și USR, demersuri comune împotriva numirilor de la TVR și Radio

Deputatul liberal susține că reprezentanții celor două partide mențin un dialog permanent privind agenda parlamentară și că au inițiat deja acțiuni comune la Curtea Constituțională și în instanțele de contencios administrativ, pentru a contesta situația conducerilor de la Televiziunea Română și Radioul Public.

Andronache acuză PSD și AUR că au făcut numirile fără respectarea prevederilor legale.

„Avem un dialog permanent cu deputații USR privind agenda comună și am concretizat discuțiile prin demersuri comune la CCR și în instanțele de contencios care să repună în legalitate situația de la TVR și Radio. În aceste spețe alianța toxică de guvernare PSD-AUR în mod abuziv a instituit noi conduceri, fără respectarea legii”, a declarat liderul deputaților PNL.

Trei domenii vizate de proiectele legislative comune

Potrivit lui Andronache, PNL și USR își coordonează activitatea și pentru elaborarea unor inițiative legislative care vizează reforma administrativ-teritorială, legislația electorală și administrația publică centrală.

„Ne coordonăm eforturile pentru a concretiza proiectele legislative în materia reformei administrativ teritoriale, în materie electorală și în privința administrației publice centrale prin câteva inițiative legislative comune”, a precizat acesta.

PNL și USR au semnat un acord de colaborare parlamentară în septembrie

PNL și USR au semnat, pe 7 septembrie, un acord de colaborare parlamentară, valabil atât la Camera Deputaților, cât și la Senat. Documentul prevede coordonarea activității celor două partide și susținerea unor priorități legislative comune.

Printre obiectivele asumate se numără reforma administrației publice, modificarea legislației electorale și eliminarea supraimpozitării contractelor de muncă part-time.

Tot pe 7 septembrie, PNL și USR au depus o sesizare la Curtea Constituțională privind înlocuirea reprezentanților lor din Biroul Permanent al Camerei Deputaților cu parlamentari AUR și S.O.S. România, decizie despre care au susținut că încalcă principiul reprezentării proporționale a partidelor.

Recomandarea video

Trump va da numele liniei electrice de înaltă tensiune planificată să se facă între Moldova și România / „Trump Liberty Line” va costa 130 de milioane de dolari
G4Media
I-a adus soției flori, apoi s-a împușcat în cap! Dezvăluiri cutremurătoare din ziua în care arbitrul Gheorghe Moldovan s-a sinucis: „Fetițele stăteau și priveau”
GSP.ro
Călin și Cristela Georgescu, a treia zi la DIICOT. Perchezițiile informatice continuă. Ce pot afla procurorii în urma procedurilor tehnice
Gandul
Vlad Bălțățeanu a mărturisit ce s-a întâmplat cu Valentina în ziua tragediei: 'S-ar fi certat cu
Cancan
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Prosport
Vasile Dîncu, despre desemnarea lui Luca Niculescu pentru formarea guvernului: „Există o revoltă în interiorul PSD în acest moment”
Libertatea
Cum au lăsat doi chiriași un apartament din Cluj? Proprietara a rămas uimită când a deschis ușa locuinței, după 3 ani: Am crezut că avem cadavre
CSID
Dacia ar putea ajuta Armata Română să producă o dronă terestră. Scorilo poate transporta 500 kg și atinge 60 km/h
Promotor