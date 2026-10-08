PNL și USR își continuă colaborarea în Parlament. Liderul deputaților PNL acuză PSD și AUR de încălcarea legii la TVR și Radio

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a anunțat joi că parteneriatul parlamentar dintre liberali și USR continuă în baza protocolului încheiat între cele două partide, cu accent pe trei priorități legislative stabilite la începutul sesiunii parlamentare.

„Colaborarea parlamentară PNL-USR continuă conform protocolului și este axată pe cele 3 priorități legislative stabilite la începutul sesiunii parlamentare”, a transmis Andronache, într-o postare pe Facebook.

PNL și USR, demersuri comune împotriva numirilor de la TVR și Radio

Deputatul liberal susține că reprezentanții celor două partide mențin un dialog permanent privind agenda parlamentară și că au inițiat deja acțiuni comune la Curtea Constituțională și în instanțele de contencios administrativ, pentru a contesta situația conducerilor de la Televiziunea Română și Radioul Public.

Andronache acuză PSD și AUR că au făcut numirile fără respectarea prevederilor legale.

„Avem un dialog permanent cu deputații USR privind agenda comună și am concretizat discuțiile prin demersuri comune la CCR și în instanțele de contencios care să repună în legalitate situația de la TVR și Radio. În aceste spețe alianța toxică de guvernare PSD-AUR în mod abuziv a instituit noi conduceri, fără respectarea legii”, a declarat liderul deputaților PNL.

Trei domenii vizate de proiectele legislative comune

Potrivit lui Andronache, PNL și USR își coordonează activitatea și pentru elaborarea unor inițiative legislative care vizează reforma administrativ-teritorială, legislația electorală și administrația publică centrală.

„Ne coordonăm eforturile pentru a concretiza proiectele legislative în materia reformei administrativ teritoriale, în materie electorală și în privința administrației publice centrale prin câteva inițiative legislative comune”, a precizat acesta.

PNL și USR au semnat un acord de colaborare parlamentară în septembrie

PNL și USR au semnat, pe 7 septembrie, un acord de colaborare parlamentară, valabil atât la Camera Deputaților, cât și la Senat. Documentul prevede coordonarea activității celor două partide și susținerea unor priorități legislative comune.

Printre obiectivele asumate se numără reforma administrației publice, modificarea legislației electorale și eliminarea supraimpozitării contractelor de muncă part-time.

Tot pe 7 septembrie, PNL și USR au depus o sesizare la Curtea Constituțională privind înlocuirea reprezentanților lor din Biroul Permanent al Camerei Deputaților cu parlamentari AUR și S.O.S. România, decizie despre care au susținut că încalcă principiul reprezentării proporționale a partidelor.