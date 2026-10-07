POLITICO: George Simion pune presiune pe Nicușor Dan. „Vom avea voturile pentru a-l suspenda”

Liderul AUR, George Simion, avertizează că ar putea fi inițiat un demers pentru suspendarea șefului statului dacă acesta va refuza alegerile în cazul unui nou eșec în formarea Guvernului.

Miza imediată este desemnarea diplomatului Luca Niculescu pentru funcția de premier, acesta urmând să obțină votul de încredere al Parlamentului pentru a putea forma un Executiv.

POLITICO: Alegerile anticipate câștigă teren la București

Potrivit publicației europene, România nu mai are un guvern pe deplin funcțional din luna mai, după destrămarea coaliției, iar Parlamentul a respins succesiv candidați propuși de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru.

În acest context, varianta alegerilor anticipate, o premieră în istoria recentă a României, este luată în calcul de politicieni din mai multe partide.

George Simion a declarat pentru POLITICO că nu vede posibilă formarea unui guvern stabil fără revenirea la urne. Liderul AUR îl acuză pe Nicușor Dan că blochează acest scenariu deoarece s-ar teme de venirea partidului său la putere.

„Toată lumea spune: «Bine, dacă acest lucru nu va trece, vom ajunge la alegeri anticipate», dar ei nu îl cunosc pe Nicușor Dan așa cum îl cunosc eu”, a declarat Simion. Președintele este „foarte încăpățânat” și s-ar putea opune organizării alegerilor chiar dacă toate partidele și le-ar dori, a spus acesta. „În acest caz, vom avea numărul necesar de semnături și voturi cel puțin pentru a-l suspenda, dacă nu chiar pentru a-l demite.”

Simion susține că strânge sprijin parlamentar pentru un eventual demers împotriva președintelui. Dacă guvernul Niculescu nu va obține voturile necesare, iar șeful statului va continua să respingă anticipatele, liderul AUR afirmă că ar putea exista suficiente semnături și voturi pentru declanșarea procedurii de suspendare.

„Nimeni nu vrea o nouă Grecie”

Criza politică începe să ridice semne de întrebare și asupra economiei. Leul s-a depreciat față de euro în lunile care au urmat declanșării blocajului politic, notează POLITICO.

George Simion a încercat să transmită un mesaj de calm investitorilor internaționali, afirmând că AUR ar respecta angajamentele financiare ale României dacă ar ajunge la guvernare.

„Nimeni nu vrea o nouă Grecie”, a declarat liderul AUR, făcând referire la riscul unei crize fiscale severe. El a susținut că România trebuie să își respecte obligațiile față de partenerii internaționali.

Siegfried Mureșan avertizează asupra investițiilor amânate

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, unul dintre candidații desemnați anterior pentru funcția de premier și respinși, a declarat pentru POLITICO că prelungirea incertitudinii politice poate produce efecte economice tot mai serioase.

Potrivit acestuia, există deja investitori care amână decizii importante până când situația politică devine mai previzibilă.

Mureșan consideră că alegerile anticipate ar putea deveni inevitabile, deși nu reprezintă opțiunea pe care și-o dorește. El a criticat și timpul pierdut în ultimele luni, argumentând că o desemnare mai rapidă a unui premier după prăbușirea coaliției ar fi putut grăbi ieșirea din criză.

Nicușor Dan nu vrea alegeri anticipate

Președintele s-a opus până acum organizării unui scrutin anticipat. Potrivit POLITICO, Nicușor Dan consideră că o nouă campanie electorală ar întârzia reformele bugetare și finanțarea sistemului de sănătate.

Șeful statului exclude, de asemenea, implicarea AUR în guvernare, considerând politica formațiunii conduse de George Simion o amenințare la adresa orientării proeuropene și prooccidentale a României.

Soarta actualei încercări de formare a Guvernului depinde acum de negocierile parlamentare. Liberalii ar putea susține un Executiv condus de Luca Niculescu dacă PSD nu primește o influență prea mare, în timp ce social-democrații solicită schimbarea direcției și renunțarea la politicile de austeritate asociate fostului premier liberal Ilie Bolojan.

POLITICO subliniază și importanța strategică a stabilității României: țara este membră NATO și UE, se învecinează cu Ucraina și găzduiește atât o importantă bază militară, cât și sistemul american de apărare antirachetă.