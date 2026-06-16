POT, după discuțiile cu Veștea privind viitorul Guvern: Dorim să sprijinim o soluție pentru România

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a avut discuții marți cu lidera POT, Anamaria Gavrilă, în încercarea de a-și asigura sprijinul la votul de învestitură în Parlament.

În urma întâlnirii, formațiunea a transmis, într-un comunicat de presă, că discuțiile au vizat „identificarea unor soluții pentru perioada dificilă pe care o traversează România”.

„Avem deschiderea de a sprijini o soluție pentru România cu o condiție clară: aceasta să servească și cerințelor celor 600.000 de cetățeni care au votat POT. Rolul nostru este să reprezentăm interesele lor și să ne asigurăm că deciziile luate țin cont de nevoile reale ale oamenilor”, a declarat Anamaria Gavrilă, președinta POT.

Totodată, ea a mai transmis că formațiunea are deschiderea de a susține „măsuri și proiecte care răspund interesului național și contribuie la stabilitate, inclusiv prin susținerea unui guvern responsabil”.

Veștea, în căutarea sprijinului pentru viitorul Executiv

Adrian Veștea a fost desemnat duminică de președintele Nicușor Dan să formeze viitorul Guvern. Luni seara, liberalii au decis, după ședința Biroului Politic Național, că nu vor susține un guvern condus de Adrian Veștea și i-au solicitat acestuia să își depună mandatul până marți, la ora 10:00. Totuși, Veștea a anunțat că nu renunță la mandatul de premier desemnat.

Marți, UDMR a decis că nu intră la guvernare, iar recomandarea conducerii este ca Guvernul Veștea să nu fie votat.