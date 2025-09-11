Premierii din România şi Bulgaria au discutat despre navigaţia pe Dunăre şi un nou pod

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut joi o discuţie telefonică cu premierul Bulgariei, Rossen Jeliazkov, anunţă reprezentanţii Guvernului român.

Cei doi oficiali au discutat despre „consolidarea cooperării bilaterale, cu accent pe proiectele de transport şi pe îmbunătăţirea navigaţiei pe Dunăre”, transmite sursa menţionată.

Totodată, a fost analizat proiectul privitor la un nou pod peste Dunăre.

„Un punct central al convorbirii a fost necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, pentru reducerea aglomeraţiei din punctul actual de trecere. În acest scop, va fi creat un grup de lucru comun pentru analizarea şi coordonarea proiectelor transfrontaliere”, mai anunţă reprezentanţii Guvernului român.

Premierii au convenit intensificarea cooperării în cadrul Parteneriatului Strategic dintre România şi Bulgaria, semnat la 15 martie 2023, şi în domeniul securităţii maritime la Marea Neagră, pentru protejarea libertăţii de navigaţie şi a comerţului.