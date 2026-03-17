Ministrul Transporturilor, discuție cu ambasadorii Austriei și Germaniei despre regiunea Dunării

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a avut, marți, o întrevedere cu Ulla Krauss-Nussbaumer, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Austriei, și cu Angela Ganninger, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Germaniei despre atragerea investițiilor și dezvoltarea unui HUB logistic.
Laura Buciu
17 mart. 2026, 17:27, Politic

Șerban spune că a discutat cu cele două ambasadoare despre parteneriatele strategice cu cele două state, actori importanți în dezvoltarea infrastructurii din România.

„Cooperarea în cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunării și implementarea planului bilateral România–Germania și România-Austria reprezintă direcții esențiale pentru valorificarea oportunităților existente. De asemenea, am pus accent pe atragerea investițiilor și dezvoltarea unui HUB logistic, bazat pe poziția strategică a Portului Constanța și a porturilor dunărene. Totodată, sunt vizate proiecte privind transportul multimodal, infrastructura rutieră și feroviară, precum și coridorul Rin–Dunăre”, spune Ciprian Șerban pe Facebook.

Ministrul Transporturilor afirmă că și-a exprimat încrederea că aceste inițiative vor consolida cooperarea bilaterală și vor genera beneficii economice durabile.

 

Recomandarea video

SONDAJ: Îți place să alergi? Cât de des participi la maratoane? Pot deveni evenimentele sportive de masă motoare de regenerare urbană?
G4Media
Scandal în Parlament între ministra Diana Buzoianu și senatorul Paul Gheorghe: ”Vă mai spun încă o dată cât de incompetentă sunteți”/ ”Dacă țipați la microfon nu vă crește bărbăția”. De la ce a pornit totul
Gandul
Prima reacție a bărbatului care a făcut gender reveal cu două femei. Cum explică situația
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
Data la care intră pensiile românilor în aprilie 2026. Casa de Pensii ar putea trimite banii mai devreme
Libertatea
Anunț dureros al vedetei tv! Boala i s-a extins la creier, cu metastaze: „Dacă simțiți că ceva nu este în regulă, mergeți la medic”
CSID
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
Promotor