Ministrul Transporturilor, discuție cu ambasadorii Austriei și Germaniei despre regiunea Dunării

Șerban spune că a discutat cu cele două ambasadoare despre parteneriatele strategice cu cele două state, actori importanți în dezvoltarea infrastructurii din România.

„Cooperarea în cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunării și implementarea planului bilateral România–Germania și România-Austria reprezintă direcții esențiale pentru valorificarea oportunităților existente. De asemenea, am pus accent pe atragerea investițiilor și dezvoltarea unui HUB logistic, bazat pe poziția strategică a Portului Constanța și a porturilor dunărene. Totodată, sunt vizate proiecte privind transportul multimodal, infrastructura rutieră și feroviară, precum și coridorul Rin–Dunăre”, spune Ciprian Șerban pe Facebook.

Ministrul Transporturilor afirmă că și-a exprimat încrederea că aceste inițiative vor consolida cooperarea bilaterală și vor genera beneficii economice durabile.