Ciprian Șerban s-a întâlnit cu ambasadorul Franței în România: Am discutat despre continuarea proiectelor comune

„Am avut, astăzi, o întrevedere cu Excelența Sa, domnul Nicholas Warney, Ambasadorul Franței în România. În cadrul întâlnirii am reliefat faptul că relațiile dintre România și Franța sunt solide și se bazează pe un parteneriat strategic, reflectat în numeroase discuții bilaterale și o cooperare strânsă la nivel european, NATO și internațional”, se arată în mesajul publicat marți de Ciprian Șerban pe Facebook.

Ministrul a evidențiat rolul Franței ca partener comercial pentru România, punctând că interesul investitorilor francezi este în creștere, în special în sectoare precum infrastructura și transporturile.

„Discuțiile au vizat și continuarea proiectelor comune, inclusiv dezvoltarea unui hub logistic care să valorifice poziția strategică a Portului Constanța și a porturilor dunărene, precum și consolidarea colaborării regionale în domeniile feroviar și aerian”, se mai arată în mesajul ministrului Șerban.