Premierul Ilie Bolojan, despre cazul chiriei de 180.000 euro Exim Bank. „Aştept să văd ca cei care trebuie să-şi facă datoria să vină cu o finalizare a anchetei”

Premierul Ilie Bolojan a comentat din nou scandalul legat de contractul de chirie al Exim Bank, evaluat la 180.000 de euro pe lună, spunând că astfel de practici sunt „impardonabile” şi stârnesc revoltă în rândul cetăţenilor.

„În situaţii în care statul închiriază unui privat, privatul înmulţeşte cu 5 sau cu 10 şi închiriază înapoi statului sub altă denumire. Acest tip de lucruri sunt impardonabile. Din păcate, se găsesc justificări prin anumite evaluări şi studii de piaţă care stabilesc niveluri de chirie nefireşti”, a afirmat Bolojan.

Premierul a subliniat că asemenea „anormalităţi” pun presiune pe bugetul public şi erodează încrederea oamenilor.

El a adăugat că responsabilitatea de a lămuri cazul aparţine instituţiilor de control, care nu se află în coordonarea Guvernului.

„Aştept să văd ca cei care trebuie să-şi facă datoria să vină cu o finalizare a anchetei”, a spus acesta.