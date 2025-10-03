Prima pagină » Politic » Premierul Ilie Bolojan, despre cazul chiriei de 180.000 euro Exim Bank. „Aştept să văd ca cei care trebuie să-şi facă datoria să vină cu o finalizare a anchetei”

Premierul Ilie Bolojan, despre cazul chiriei de 180.000 euro Exim Bank. „Aştept să văd ca cei care trebuie să-şi facă datoria să vină cu o finalizare a anchetei”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Prima TV, că situaţia privind chiria uriaşă plătită de Exim Bank rămâne un caz de „anormalitate” şi aşteaptă finalizarea anchetei de către instituţiile competente.
Ilie Bolojan: Victoria Maiei Sandu în Republica Moldova este o performanţă ce merită respect
Ilie Bolojan: Victoria Maiei Sandu în Republica Moldova este o performanţă ce merită respect
Până când vor fi plafonate salariile și pensiile? Anunțul făcut de Ilie Bolojan
Până când vor fi plafonate salariile și pensiile? Anunțul făcut de Ilie Bolojan
Ilie Bolojan spune că primarul Ilie Bolojan ar fi de acord cu măsurile premierului Ilie Bolojan
Ilie Bolojan spune că primarul Ilie Bolojan ar fi de acord cu măsurile premierului Ilie Bolojan
Bolojan respinge teoriile conspiraţiei: Nimeni nu putea anticipa anularea turului doi
Bolojan respinge teoriile conspiraţiei: Nimeni nu putea anticipa anularea turului doi
Redresare economică din 2026? Premierul anunță primele semne pozitive
Redresare economică din 2026? Premierul anunță primele semne pozitive
Rareș Mustață
03 oct. 2025, 20:07, Politic

Premierul Ilie Bolojan a comentat din nou scandalul legat de contractul de chirie al Exim Bank, evaluat la 180.000 de euro pe lună, spunând că astfel de practici sunt „impardonabile” şi stârnesc revoltă în rândul cetăţenilor.

„În situaţii în care statul închiriază unui privat, privatul înmulţeşte cu 5 sau cu 10 şi închiriază înapoi statului sub altă denumire. Acest tip de lucruri sunt impardonabile. Din păcate, se găsesc justificări prin anumite evaluări şi studii de piaţă care stabilesc niveluri de chirie nefireşti”, a afirmat Bolojan.

Premierul a subliniat că asemenea „anormalităţi” pun presiune pe bugetul public şi erodează încrederea oamenilor.

El a adăugat că responsabilitatea de a lămuri cazul aparţine instituţiilor de control, care nu se află în coordonarea Guvernului.

„Aştept să văd ca cei care trebuie să-şi facă datoria să vină cu o finalizare a anchetei”, a spus acesta.