Presa maghiară, despre criza din România: ce se așteaptă pe piețele financiare după ruptura coaliției

Criza politică din România a ajuns în atenția analiștilor din Ungaria. Világgazdaság publică o analiză detaliată a scenariilor posibile și a impactului lor asupra piețelor.

Pe 20 aprilie, PSD i-a retras oficial încrederea premierului Ilie Bolojan. Acesta a anunțat că nu va demisiona. Procesul se îndreaptă spre demisia miniștrilor social-democrați, prevăzută pentru 23 aprilie.

Cotidianul maghiar identifică două scenarii principale.

Dacă nu se depune o moțiune de cenzură, PNL ar putea guverna în minoritate. Dacă PSD și AUR reușesc să impună moțiunea, cabinetul cade și intră în funcție interimară.

Guvern minoritar: stabilitate relativă

Un guvern minoritar păstrează toate competențele executive. Poate emite ordonanțe de urgență – principalul instrument pentru corecții fiscale rapide. Poate gestiona continuu execuția bugetară. Poate accesa fondurile europene din RRF.

În acest scenariu, impactul asupra piețelor valutare, de obligațiuni și de acțiuni ar putea fi minim. Nu se întrevăd obstacole semnificative în calea execuției bugetului.

Guvern interimar: scenariul de coșmar pentru piețe

Un guvern interimar este paralizat juridic. Nu poate emite ordonanțe de urgență. Nu poate modifica bugetul. Nu poate adopta reforme necesare pentru accesarea fondurilor RRF.

Consecința directă: dacă veniturile din TVA scad, deficitul crește necontrolat. Fondurile europene se blochează. Dubla lovitură pentru buget devine inevitabilă.

Acest scenariu ar afecta în special piața obligațiunilor. Randamentele ar crește semnificativ atât pentru titlurile în lei, cât și pentru cele în valută.

Ce se întâmplă cu deficitul și cursul valutar

Consensul pieței vizează un deficit de 6,4% din PIB pentru 2026. Scenariul de bază JPMorgan – guvern minoritar sau coaliție stabilizată – menține obiectivul de 6% realizabil.

Guvernul interimar reduce semnificativ această șansă. Banca Națională a României va încerca probabil să mențină cursul euro – leu la nivelul actual. Piața de acțiuni este parțial protejată de ponderea ridicată a sectorului energetic în indice.

Concluzia presei maghiare

Dacă PSD revine în coaliție, piețele vor trata criza drept o agitație temporară. Dacă nu, prima de risc de țară va crește, cu efecte asupra tuturor segmentelor de piață.

„România a ajuns la o răscruce de drumuri, unde linia de demarcație dintre jocurile politice și sustenabilitatea fiscală poate fi determinată de evoluțiile din următoarele ore”, conchide sursa citată.