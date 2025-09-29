Președinta Republicii Moldova: Vreau ca protestele să fie autentice, nu cumpărate cu banii murdari ai Moscovei

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că își dorește ca protestele să redevină o expresie reală a democrației, acuzând influența banilor rusești în organizarea unor manifestații menite să discrediteze acest drept.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că protestele trebuie să rămână un element autentic al procesului democratic și a acuzat Rusia că a finanțat în trecut acțiuni menite să le compromită.

„Am văzut cum banii murdari ai Moscovei au fost folosiți în acești ani ca să discrediteze și protestele, pentru că atunci când oamenii erau aduși, transportați și plătiți pentru a scanda un lucru sau altul, acest lucru slăbește democrația noastră”, a spus Sandu.

Ea a subliniat că își dorește o țară liberă, în care cetățenii să poată protesta, dar în mod real și neinfluențat.

„Voi lucra în continuare pentru ca oamenii să poată să protesteze, dar protestele să fie autentice, voturile să fie autentice și democrația noastră să fie autentică”, a adăugat șefa statului.

Membrii şi simpatizanţii Blocului Patriotic au ieşit luni la protest în faţa Parlamentului de la Chişinău. Igor Dodon, liderul socialiștilor moldoveni și reprezentant al alianței electorale Blocul Patriotic, a anunțat că el și partenerii săi nu vor recunoaște rezultatul alegerilor parlamentare din Moldova până când nu vor fi analizate toate contestațiile. Blocul Patriotic a fost înfrânt în alegeri.