Președintele României participă joi la reuniunea „Coaliției de Voință” privind securitatea Ucrainei

Reuniunea, convocată de președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul britanic Keir Starmer, reunește aproximativ 30 de lideri europeni și va avea loc pe fondul avansului pregătirilor tehnice privind consolidarea forțelor armate ucrainene și desfășurarea unei forțe internaționale de reasigurare în zonele fără contact.

Obiectivul principal al întâlnirii este confirmarea sprijinului Statelor Unite pentru garanțiile de securitate acordate Ucrainei, inclusiv prin posibilă acoperire aeriană și rachete, precum și schimb de informații. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va participa de la Paris, iar reuniunea va fi urmată de discuții cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.