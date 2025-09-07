Prima măsură de debirocratizare pentru profesori, anunțată de Daniel David: Planuri de diverse tipuri pentru lecție, să poată să fie făcute și în variantă online

În prezent nu este clar ce presupun aceste planuri, pentru că niciodată profesorii nu au avut obligația să redacteze pe hârtie un plan de lecție. Alegerea a rămas mereu la latitudinea fiecărui cadru didactic.

Întrebat în cadrul interviului despre măsurile prin care și-ar dori să reducă sarcinile administrative din școli, ministrul a venit cu o serie de explicații.

„Păi în primul rând, când am văzut că vom fi nevoiți să implementăm aceste măsuri bugetare, ne-am adresat sistemului, ne-am adresat oamenilor, am dat un mesaj către colegii din preuniversitar să vină cu propuneri, cu sugestii, să ne spună ce îi încurcă, care sunt lucrurile care îi presează. Acuma suntem în faza în care analizăm toate aceste lucruri”, a explicat Ministrul Educației.

El a mai spus că măsura care permite folosirea formatului digital pentru „planuri de diverse tipuri pentru lecție sau alte lucruri” este doar un exemplu.

„Una din măsuri, de exemplu, pe care o s-o și comunicăm, dacă nu s-a comunicat astăzi, multe lucruri care pot, care până acuma se făceau doar în variantă pe hârtie, scris, nu știu, planuri de diverse tipuri pentru lecție sau alte lucruri, să poată să fie făcute și într-o variantă electronică, online. Și măsurile de care putem să scăpăm birocratice, trebuie să scăpăm, adică trebuie să le scoatem? (…) Au venit, dar se fac încă propuneri, se fac analize pe toate aceste măsuri”, a declarat Daniel David.