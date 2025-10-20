Primăria Sectorului 2 cumpără ambulanțe, autospecială CBRN și echipament de salvare în spații înguste

Primarul Rareș Hopincă a anunțat că Primăria a inițiat demersuri pentru a achiziționa cinci ambulanțe, o autospecială CBRN și un echipament de salvare în spații înguste.

„Licitația este în desfășurare, iar operatorii economici interesați pot depune oferte până pe 4 noiembrie. Valoarea totală a proiectului este de 6,4 milioane lei, iar procedura a fost lansată pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice”, a transmis, pe Facebook, Rareș Hopincă.

Cele trei ambulanțe de tip B, cele două ambulanțe de tip C, autospeciala CBRN și echipamentul de salvare în spații înguste vor fi puse la dispoziția

Serviciului de Ambulanță București – Ilfov (SABIF) și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dealul Spirii București – Ilfov (ISU).

„Ne dorim intervenții mai rapide și o comunitate mai sigură. Pentru că fiecare minut contează, iar fiecare viață salvată înseamnă o familie întreagă care nu trece printr-o tragedie”, a precizat primarul Hopincă.