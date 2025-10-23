Primăria Sectorului 3 a fost amendată de Garda de Mediu pentru lucrări fără avize în Parcul IOR

Instituția locală nu a putut prezenta avizele care să ateste respectarea obligațiilor de mediu.

Controlul a fost declanșat în urma unor sesizări din partea cetățenilor privind lucrările desfășurate în zona limitrofă a parcării de pe strada Lotrioara.

Echipa Gărzii de Mediu a descoperit următoarele nereguli: îndepărtarea gardului metalic care separa parcarea de zona verde a parcului, decopertarea asfaltului pe o lățime de aproximativ 80-100 cm și începerea lucrărilor de amenajare a unui trotuar care delimitează parcarea de zona verde.

Primăria Sectorului 3 a fost sancționată contravențional.

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu au stabilit că lucrările pot continua doar după obținerea tuturor avizelor și acordurilor necesare și că se vor lua măsuri pentru conservarea și protejarea spațiului verde.