Primarul Buzăului susține reforma lui Bolojan: Cheltuielile se reduc prin mai puțini angajați

Constantin Toma susține propunerile premierului Ilie Bolojan în privința administrației publice locale.

„Cheltuielile în plan local pot fi reduse doar prin micșorarea numărului de salariați (…). Din păcate, în timp, s-au adunat și mulți oameni în primării, nu s-a făcut niciodată nici o reformă, din păcate, s-a mai mărit numărul de angajați, s-au mai mărit salariile, s-au mai mărit sporurile și suntem și aici într-o situație foarte proastă, în condițiile în care nu mai avem nici acest Anghel Saligny, avem probleme inclusiv cu banii din PNRR”, afirmă primarul municipiului Buzău.

Constantin Toma: ce a propus Ilie Bolojan acum este corect

El crede că propunerile lui Ilie Bolojan sunt corecte: „După părerea mea, ce a propus Ilie Bolojan acum este corect, pentru că acea creștere de 70% a veniturilor noastre, vorbesc din impozitele și taxele mărite începând cu 1 ianuarie cu 70%, s-ar duce tot în salarii și nu spre investiții sau spre îmbunătățirea calității vieții în localitățile noastre”.

Constantin Toma precizează că el aplică de ani buni cu succes în Buzău principiile japoneze Kaizen de reformă a administrației publice locale: „De opt ani de zile, aplicăm un sistem de management modern, care se aplică la firme, a început la Toyota prin anii 70, mă refer la acest sistem de management Kaizen (îmbunătățire continuă-n.r.) și aplicând acest sistem în administrația publică, am reușit încet-încet să punem lucrurile pe făgaș și să funcționeze treaba cu foarte puțini oameni, raportat la populația Buzărului și la câți oameni trebuia să angajăm (…). Am început cu certificatele de urbanism, emiterea lor dura mult timp, maxim 30 de zile este pe lege, dar dura și 60-90, acum am redus sub nouă zile, doar cu patru oameni și erau 16 oameni pe circuit. Deci îndepărtezi din sistem toate pierderile (…). Am reușit în ăștia opt ani de zile să facem o economie de timp de răspuns oficial, atenție, de peste 5.800 de ani. Am reușit doar cu șase oameni să aducem fonduri europene de vreo 540 de milioane de euro. Am crescut veniturile proprii ale Primăriei de la 32 de milioane de euro în 2016, la 57 de milioane de euro anul ăsta și am făcut economii de 10-12 milioane de euro pe diferite paliere. Deci se poate, dacă dorești”.