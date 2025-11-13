Ilie Bolojan: „România plătește anual concedii medicale de 6 miliarde de lei. Avem îmbolnăviri programate”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi seară, la Euronews, că statul român suportă anual costuri uriașe pentru concediile medicale și că în sistem există numeroase abuzuri.

„Zona de certificate medicale, că ne place, că nu ne place, și aici am avut niște exagerări în ultimii ani. Vă rog să vă gândiți că într-un an de zile, România plătește concedii medicale în valoare de 6 miliarde de lei. Deci 1 miliard 200 de mii de euro este valoarea concediilor medicale pe care le plătește statul român într-un an”, a spus Bolojan.

Premierul României a explicat că analiza făcută de Guvern a scos la iveală un fenomen îngrijorător legat de concediile medicale care se iau.

„Numărul de zile de concediu este exagerat. Când trebuie făcută o punte între Crăciun și Anul Nou, explodează numărul de concedii medicale. Când trebuie făcută o punte între Paștele Ortodox și cel Catolic, din nou explodează datele. Par niște îmbolnăviri programate.”, a mai spus premierul.

Ilie Bolojan a declarat că Guvernul a început deja să ia măsuri pentru reducerea acestor abuzuri.

„Am diminuat plata pentru primele zile de concediu medical, cele care par suspecte, și am dispus controale pentru verificarea acestora. Într-o singură lună am constatat o scădere importantă, cu aproape 50.000 de euro. Dacă acest trend continuă, economia totală va fi de peste zece ori mai mare”, a explicat premierul.

Cu toate acestea, premierul a ținut să facă o precizare importantă. Aceste măsuri nu vizează cazurile reale de boală, ci abuzurile evidente care au loc.

„Nu ne referim la bolile reale, la situațiile medicale care te țin la pat. Ne referim la concedii date prea ușor, pe ochi frumoși, fără o justificare medicală solidă. Aici pierd statul, pierd companiile și se creează o cultură a abuzului.”, a spus Bolojan.

„Nu putem susține un sistem în care o parte din oameni muncesc pentru ceilalți care abuzează. România are nevoie de o disciplină reală în gestionarea resurselor publice și de reguli corecte pentru toți”, a mai precizat el.