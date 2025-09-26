Primele declarații ale lui Alexandru Rogobete vizavi de moartea celor șase copii de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași

Alexandru Rogobete a subliniat că responsabilitatea privind cauzele deceselor revine expertizei de medicină legală, precizând că nu dorește să facă speculații. Totuși, pe baza datelor primite de la colegii din Inspecția Sanitară de Stat, ministrul a arătat că prima infecție a apărut pe 13 septembrie, dar spitalul a raportat cazurile către Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași abia pe 19 septembrie, când existau deja patru pacienți infectați.

„Va fi stabilit de experții în medicină legală și nu vreau eu să speculez sau să mă anteponunț. Însă, revenind la zona administrativă, din datele pe care le am, prima infecție a apărut în data de 13 septembrie. Însă aceasta a fost raportată către Direcția de Sănătate Publică Iași cu întârziere de către Unitatea Sanitară, abia în data de 19 septembrie, când la nivelul spitalului erau deja patru pacienți infectați”, a declarat ministrul.

El a atras atenția că, deși spitalul a comunicat public că la 15 septembrie erau trei cazuri și că atunci a anunțat DSP, realitatea arată o întârziere nejustificată, care a permis agravarea situației. Rogobete a subliniat că raportarea și monitorizarea trebuiau făcute de la primul caz, iar faptul că Ministerul Sănătății a aflat despre situație abia pe 26 septembrie, la 13 zile distanță, reprezintă o gravă lipsă de profesionalism.

În acest context, ministrul a dispus un control comun de urgență la Iași, la care participă șeful Corpului de Control al Ministerului Sănătății și șeful Inspecției Sanitare de Stat, împreună cu echipele tehnice ale ministerului. El a explicat că, potrivit procedurilor, declararea unui focar se face după apariția a trei cazuri, dar monitorizarea și raportarea către DSP trebuie începute încă de la primul caz confirmat.

„Până la momentul de față inspectorii sanitari din cadrul DSP Iași au aplicat deja o serie de măsuri și anume epidemiologul ispitalului o amendă contravențională de 10.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale în controlul infecțiilor nozocomiale, medicul ATI a fost sancționat cu 10.000 de lei pentru nerespectarea protocolelor și unitatea sanitară cu 50.000 de lei de asemenea pentru nerespectarea protocolelor, însă alte măsuri dispuse sunt închiderea temporară a corpului A din secția ATI până la rezolvarea actualului context epidemiologic, sigur modificarea programului de vizită pentru toată secția ATI atât din corpul A cât și din corpul B și celelalte măsuri epidemiologice clasice, mă rog, specifice pentru asemenea situații”, a adăugat ministrul.

Rogobete a mai anunțat că a cerut Corpului de Control și Inspecției Sanitare de Stat un raport final până miercuri, săptămâna viitoare. În funcție de concluzii, ministrul a avertizat că nu exclude demiterea directorului DSP Iași, a conducerii spitalului și sancționarea tuturor persoanelor implicate, pe care le-a acuzat de „o lipsă de profesionalism inacceptabilă”.

„Vreau să vă spun că am dispus corpului de control al Ministerului Sănătății și Inspecții Sanitare de Stat și vreau să vă spun că până săptămâna viitoare, miercuri, cel târziu, să avem un raport de control final și dacă este necesar, cu siguranță voi demite atât directorul Direcției de Sănătate Publică cât și directorul Unității Sanitare din Iași și sigur toate persoanele implicate vor fi sancționate corespunzător. Este inacceptabil”, a mai spus Rogobete.