Primul atac al USR la Ilie Bolojan: „Șantajul a funcționat”. Prima fractură în blocul reformist după decizia PNL de a vota Guvernul Niculescu

Fostul lider USR susține că negocierile pentru formarea noului Executiv au reprezentat doar o etapă înaintea revenirii social-democraților la guvernare.

„După ceva teatru și praf în ochi s-a îndeplinit dorința prezidențială. PSD își mufează înapoi oamenii la resurse. Era foame mare”, a scris Drulă.

Acesta îl acuză pe șeful statului că a abandonat reforma în favoarea unei înțelegeri politice cu PSD.

„Sistemul respiră ușurat – orice avânt reformist e oprit, pentru moment. Revenim la o hoție naționalistă sănătoasă. Guvernul PSD-Nicușor Dan e pregătit de instalare”, a continuat fostul președinte al USR.

Atac direct la Bolojan: „Șantajul a funcționat”

Cătălin Drulă l-a vizat și pe Ilie Bolojan, liderul PNL, care a acceptat susținerea parlamentară a Guvernului Niculescu, deși liberalii au anunțat că nu vor participa la Executiv alături de PSD.

„Fostul mare partid – care la alegeri a luat 21,96% – și-a găsit salvarea pe moment în parteneriatul cu Matematicianul. Strict vorbind, asta e posibil doar pentru că șantajul la Bolojan a funcționat și va da votul acestui guvern”, a afirmat Drulă.

Prima fractură în grupul reformist. PNL și USR au avut o poziție comună de la căderea Guvernului

Atacul lui Cătălin Drulă marchează prima fractură politică vizibilă între PNL și USR după căderea Guvernului. Până miercuri, cele două partide au avut poziții apropiate în negocierile pentru formarea unui nou Executiv, susținând necesitatea continuării reformelor și opunându-se revenirii PSD la conducerea Guvernului.

În ultimele luni, Ilie Bolojan și liderii USR au fost percepuți ca făcând parte din același bloc reformist, chiar dacă cele două formațiuni au avut propriile calcule politice. Liberalii și USR au împărtășit rezervele față de o formulă de guvernare dominată de social-democrați și au insistat asupra responsabilității bugetare și a continuării reformelor administrative.

Situația s-a schimbat miercuri, când PNL a decis să susțină în Parlament Guvernul Luca Niculescu, deși nu va participa la Executiv. USR, în schimb, și-a menținut refuzul de a vota un Cabinet din care fac parte miniștri PSD.

Fostul lider USR transmite și un mesaj de mobilizare către susținătorii partidului

„Pentru România e un vis urât. Greu îți revii din dezamăgire după ce-ai fost tras în piept, păcălit, țepuit. Lehamitea și resemnarea sunt de înțeles. Dar nu putem decât să ne adunăm, să ne ridicăm și să luptăm. E țara noastră, noi de aicea nu plecăm.”